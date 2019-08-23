Психология прощения

Представьте два сценария.

Сценарий 1. Вы идете в кафе, чтобы встретиться и пообедать с друзьями. Когда вы входите, ваша подруга Татьяна не видит этого, поскольку смотрит в другую сторону. Она говорит остальным, что ей не очень нравится ваш чехол на телефон. Затем ваши взгляды встречаются, и Татьяна говорит: «Извини, я не совсем то имела ввиду, вышла за рамки».

Сценарий 2. Вы идете в кафе, чтобы встретиться и пообедать с друзьями. Когда вы входите, ваша подруга Татьяна не видит этого, поскольку смотрит в другую сторону. Она говорит остальным, что считает ваш вкус плохим. Затем ваши взгляды встречаются, и Татьяна говорит: «Не обижайся. Это правда».

Теперь подумайте:

в каком из сценариев вы с большей вероятностью простили бы Татьяну?

в каком из сценариев вы бы сердились на нее?

в каком из сценариев вам бы показалось, что Татьяна вас предала?

в каком из сценариев вы продолжили бы с ней дружить?

в каком из сценариев вы задумались бы о месте Татьяне?

Если вас больше задел второй сценарий, то ваша реакция схожа с реакцией 228 участников подобного эксперимента, проведенного в 2019 году Гленном Гехером (Университет Нью-Йорка) и его коллегами-учеными. Люди, выбравшие второй сценарий, в среднем чувствовали себя более обиженными, не хотели продолжать дружбу с Татьяной и чаще задумывались о мести. Почему так происходит?

Цели и извинения: размер имеет значение

Обратите внимание - сценарии отличаются «масштабом». Если в первом под раздачу Татьяны попал чехол от телефона (подумаешь, большое дело!), и она сразу извинилась, сгладив ситуацию, то во втором она критикует вас как личность. Это выглядит подло, а в сочетании с явно формальным извинением и вовсе оценивается как настоящее предательство.

В эксперименте с 228 участниками также были найдены следующие закономерности:

мелкие придирки (к чехлу) простить было проще;

негативная оценка личности задевает сильнее, чем негативная оценка имущества;

извинения во втором случае практически не имели значения.

«Социальные приматы»: навигация общения

Люди развивались как «социальные приматы». Для нас характерны различные коалиции, группы, коллективы - огромное количество связей. Мы развивали в том числе навыки, позволяющие нам во всех этих взаимосвязях оставаться собой, следовать правилам своего «внутреннего мира».

Отчасти поэтому личностные оскорбления нам так трудно простить. Это имеет смысл с точки зрения эволюции: мы отличаем «врага» от «друга», чтобы оказаться в выгодном положении по сравнению с другими, как и наши далекие предки.

«Хотите оставаться в хороших отношениях с людьми? Следуйте простым правилам:

не оскорбляйте других в коллективах и персонально;

не стесняйтесь искренне извиняться.

Помните - для человека гораздо выгоднее вовсе не оскорблять других, чем оскорблять, извиняться и надеяться, что это сработает», - советуют ученые.

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Фото: mejdunarodniy.ru