Гороскоп удачи на неделю (02 - 08 сентября)

Овен.

Говоря об удаче Овна, на этой неделе. Надо сказать, что иногда для достижения успеха необходимо чем-то пожертвовать. И возможно, что Овну придется выбирать между выгодной сделкой и спокойствием в семье. От правильного решения зависит дальнейшая судьба. Поэтому Овну следует четко определять свои цели и выбирать именно тот путь, который он считает жизненно важным.

Телец.

Удача тельца будет состоять из личных эмоциональных моментов. Вероятно, в начале недели Телец встретит того, с кем возникнет очень мощная эмоциональная связь. Не стоит играть с судьбой. Найдя такого человека надо постараться сблизится с ним как можно сильнее. Сегодня редко получается найти родственную душу. И именно этот будет для Тельца настоящей удачей.

Близнецы.

Близнецы достаточно чувственный, но капризный знак. Не всегда удается угодить его изысканному вкусу. Но если подключить интуицию, то очень велика вероятность, что судьба сама выведет Близнеца на тропу удачи. А для этого следует не закрывается в себе, а выходить в люди. Именно в социуме есть все шансы, чтобы Близнецам повезло, и они обрели настоящую удачу.

Рак.

Эта неделя не сделает Рака счастливее или удачливей. Но за то у него будет время подготовиться к приятным жизненным изменениям. И какие бы лестные речи не слышал в свой адрес Рак. Ему нужно некоторое время на работу над собой. Как только Рак поймет, что именно ему надо, сразу удача начнет давать свои плоды и уже к началу следующей недели Рак будет точно уверен, что становится счастливее, и самое главное, удачливее.

Лев.

Львы всегда были самодостаточными знаками. Но не всегда Лев чувствует приход удачи. Если Лев решится и посвятит эту неделю началу нового занятия, о котором долго мечтал, то уже очень скоро ощутит чувство счастья и удовлетворения. Это не значит, что надо полностью рушить свой мир. Надо лишь немного времени уделить своим личным интересам и начало следующей недели станет очень удачным периодом. Любое новое начинание, которое захочет осуществить Лев, на этой неделе будет очень удачным.

Дева.

Дева часто пропускает свою удачу, когда пытается сделать все дела одновременно. Когда работа и отношения составляют лишь череду вынужденных действий, то говорить об удаче не имеет смысла. Если Дева остановится и четко определится со своими целями, то поймет, что именно ей надо для счастья. Другими словами, удача придет не в погоне за всеми зайцами, а только если выбрать наиболее перспективного. Только сосредоточившись на одном приоритетном деле, можно сделать результат невероятно удачным.

Весы.

На этой недели удача Весов прячется у них дома. И хотя на работе возможен аврал именно от домашней атмосферы зависит насколько удачливы будут Весы. Надо собрать всю свою нежность и теплоту, которую следует подарить своим близким. Только так Весы смогут добиться успеха на работе. Ведь на этой неделе удача полностью зависит от того, как к Весам относится его семья и самые близкие люди.

Скорпион.

Удачей Скорпиона на этой неделе станет отсутствие проблем. Неделя будет сложной, а значит надо быть готовым к неприятностям. Умение обходить острые углы и сглаживать проблемные ситуации позволит Скорпиону очень удачно выйти из любой сложной ситуации. Важно не переоценить свои силы и не ввязаться в конфликт, который может полностью разрушить все идеи и наработки. Поэтому удача Скорпиона в том, чтобы тихо отсидеться.

Стрелец.

Увы, на этой неделе удача обойдет Стрельца стороной. Во всяком случае он будет так думать. В этот период настроение Стрельца будет подавленным, и он даже свои успехи спишет на обычную случайность. Но такие дни бывают у любого знака, поэтому Стрельцу можно посоветовать спокойно пережить эту неделю и ринутся покарать вершины лиши со следующего понедельника.

Козерог.

Часто в погоне за деньгами мы забываем, что на самом деле означает настоящая удача. Вот и Козерог на этой неделе будет тратить массу сил и энергии в погоне за материальными благами. Но на самом деле удача кроется в отношениях с друзьями и близкими людьми. Если Козерог на секунду остановится, то сразу поймет, что настоящая удача находится совсем рядом. Надо только уделить немного времени тем, кто вас любит, и удача будет сопутствовать всю неделю.

Водолей.

Водолей будет невероятно удачлив. На этой неделе ему будет очень везти. Особенно это относится к делам амурным. На какой-то момент Водолею покажется, что удача уже надолго пришла к нему в гости. Но это не так. Поэтому надо использовать счастливое время и постараться найти спутника именно в этот период. Главное, чтобы поиски партнёра не превратились в спортивное мероприятие.

Рыбы.

Рыбы достаточно чутко ощущают запах удачи. Сказывается их врожденная мудрость. Не стоит пренебрегать шестым чувством, надо использовать его для достижения своих целей. Если Рыбы захотят, то им вполне по силам сделать себя счастливым и удачливым. Главное не зацикливаться на мелочах и определять для себя главные и приоритетные цели. На этой неделе Рыбы смогут сделать многое, что станет залогом удачных свершений. Главное, чтобы рыба плыла против течения и удача будет обычным делом.

Фото: greatlove.ru