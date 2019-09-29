Гороскоп удачи на октябрь 2019 .

Овен.

Чтобы обуздать удачу в октябре, Овну потребуется усмирить свою инициативность. И хотя выиграет тот, кто не побоится трудностей, удача будет сопутствовать если все делать, взвешенно, не поддаваясь сиюминутным желаниям. Хорошо будут проходить дела, решаемые совместно, поэтому следует объединить вокруг себя коллектив или семью. Самыми удачными станут проекты, нацеленные на отдаленную перспективу, а не на моментальный результат.

Телец.

Тельцу предстоит работать бок о бок с коллегами или подключать к решению вопросов семью. В любом случае, удача будет сопутствовать Тельцу в октябре. Чтобы не ошибиться, он должен сосредоточиться на вопросах, связанных с финансами. В октябре есть все шансы увеличить свой доход. Все коллективные начинания Тельца будут достаточно удачными. Важно только выделить самые перспективные проекты или домашние дела.

Близнецы.

Удача Близнецов в октябре кроется в его отношениях с близкими. Не исключено, что работа будет занимать много времени, а круг знакомых сильно расширится. Все это создаст некоторые проблемы в семье. Важно понимать, что удача не всегда находится там, где ее ждёшь. Поэтому отсутствие конфликтов дома - это по-своему удача. Важно не утонуть в рабочей рутине, а уделить больше времени семье, которая поддержит и зарядит энергией для будущих свершений.

Рак.

Раку для достижения поставленной цели понадобится внутренний ресурс, который могут дать родные и любимые люди. Поэтому первоочередной задачей является наведение порядка и гармонии в семье. Только так Рак сможет добиться успеха и удачи. Другими словами, от обстановки дома, зависит будет ли Рак успешен в этом месяце или нет. Главное не срываться на родных и не перекладывать на них свои проблемы. Если правильно подойти к делу, то можно многого добиться в октябре.

Лев.

Для Льва это очень удачный месяц. Он может смело переворачивать страницу книги жизни и начинать писать новую. Октябрь несет Льву множество судьбоносных перемен, и он должен быть психологически готов к этому. У многих Львов разрешатся домашние проблемы, многие найдут хорошую работу, а кто-то даже сможет создать семью. Удачными для Льва станут ремонты, или переезды на новое место. Особенно хорошо октябрь скажется на Львах, занятых творческой работой. В этом месяце им придется многое успеть.

Дева.

В октябре Девы вполне могут встретить тех людей, которые перевернут их жизнь или, как минимум, станут духовными наставниками. Дева давно понимает, что перемены необходимы и шаг в неизвестность может стать судьбоносным. Дева должна понять, что пришло время для саморазвития и перехода на другой уровень. В целом октябрь позволит Деве понять какое место она занимает в этом мире, а значит обретет долгожданный покой.

Весы.

Для Весов октябрь будет очень прибыльным месяцем. Все финансовые проблемы будут решены или как минимум временно улажены. Не стоит сильно углубляться в работу или бытовые проблемы. Октябрь создан для мечтаний и размышлений о будущем. Это хорошее время продумать массу важных проектов и домашних дел. И именно материальный успех позволит Весам начать претворять в жизнь все то, о чем они мечтают. Важно только верить в свою мечту. И этот позволит удаче быть ближе.

Скорпион.

У Скорпиона начинается период активных действий. Удачными они будут или нет, зависит от эмоционального фона Скорпиона. Октябрь будет удачен, хотя придется яростно бороться за собственный авторитет. Удача будет состоять в том, что рядом всегда будет оказываться опытный наставник или коллега, который с радостью будет предоставлять свое плечо и добрый совет. В октябре Скорпион должен внимательно учиться у других и строить собственную стратегию развития.

Стрелец.

Нельзя назвать октябрь очень удачным месяцем для Стрельца. По сути ему придется подводить итоги прошлого, что заберет много жизненной энергии. Но это и неплохо. Стрельцу удастся снять с себя определенные ограничения и избавиться от тяжести проблем прошлого. И хотя в октябре Стрельцу придется исправлять много ошибок - это станет бесценным опытом для будущих успехов. К концу месяца жизнь начнет входить в привычное русло, но очень важно внимательно отнестись к своим денежным тратам.

Козерог.

Удача Козерога в октябре зависит от того, насколько близкие друзья и порядочные коллегии его окружают. Они могут помочь реализовать самые амбициозные проекты или сознательно испортить хорошее начинание. Все зависит от того умеет ли Козерог разбираться в людях. Сложно сказать удачный этот месяц или нет. Именно сейчас все зависит от самого Козерога. Если он сделает ставку на правильных людей, то будет на коне, а если доверится непорядочным, то придется начинать все заново. Поэтому для достижения удачи надо пересмотреть свое окружение.

Водолей.

Водолей сам сможет притягивать удачу, если начнет думать нестандартно и креативно. Все дела будут вызывать желание подойти к ним творчески. Если настроить себя на позитив и посмотреть на дела под некоторым углом, скорее всего очень скоро удача настигнет Водолея. Особенно хорошо Водолею помогут знания, которые он получил очень давно и не использовал их. Поэтому, чтобы октябрь принес настоящий успех, надо постараться изменить свое мышление и подходить к проблемам и делам с неизвестной стороны.

Рыбы.

Рыбы не будут очень удачливы, но их природная мудрость и расчетливость позволит избежать серьезных проблем. Только упорный труд принесут финансовый успех, а для этого понадобится полная самоотдача. Манны небесной не ожидается, но за труд будут платить. Надо немного сбавить обороты и уделить время себе. В октябре Рыбам лучше поискать друзей, посетить развлекательные мероприятия или заняться личной жизнью. А вот тут и ждёт Рыбу настоящая удача.

Фото: taudok.mirtesen.ru