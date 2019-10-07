Гороскоп удачи на вторую неделю октября

Овен.

Овны смогут перевести дух. Бешеный ритм прошлых недель начнет сходить на нет. Это хорошее время для спокойной плодотворной работы. Именно в этом кроется секрет удачи Овна. На этой неделе он сможет набраться сил и подготовится к новым интересным начинаниям.

Телец.

Телец будет озабочен построением отношений. Это касается всех сфер жизни. Он может завести выгодное деловое знакомство или стать участником бурного любовного романа. Удача будет на стороне Тельца, и он сможет многого добиться.

Не исключено, что он получит новую высокооплачиваемую должность или приобретет дорогую вещь, о которой долго мечтал.

Близнецы.

Если говорить об удаче, то эта неделя не будет радовать Близнецов особыми достижениями. Напряженная работа даже может довести их до нервного истощения. Поэтому звёзды не рекомендуют сильно отдаваться работе. Лучше уделить время себе и своим личным интересам. Не стоит форсировать текущие проекты. Сейчас надо сделать небольшую паузу и подготовится для будущего рывка.

Рак.

Эта неделя будет бурной и довольно удачной. Сил Рака будет достаточно для продвижения карьеры и приключений на любовном фронте. Важно найти баланс между этими двумя занятиями. Но помните, что конкуренты уже готовят свои коварные планы, а значит надо все успевать. Если Рак не будет лениться, то эта неделя будет очень удачной и принесет ему массу приятных впечатлений.

Лев.

Львам придется в полном смысле слова разрываться. Они будут на пике активности. Чтобы обуздать удачу и подчинить себе силы звёзд, надо перестать стараться всем угодить. Выберете что-то одно и доведите дело до конца. Только так получится выйти победителем.

Дева.

Сложно назвать эту неделю удачной. Наступает период, когда Дева окажется под пристальным наблюдением родни. Не исключено, что внезапно приедут дальние родственники и тем самым сильно осложняет жизнь Деве. Но именно общение с родственниками и будет залогом удачи. Возможно, Дева получит очень хороший совет или кто-то из родственников станет деловым партнёром.

Весы.

Для Весов эта неделя будет посредственной. И хотя работать будет легко, но на представителей этого знака свалится ворох работы, который придется разгребать. К сожалению, решить все сразу не получится, поэтому Весам рекомендуется составить план действий и расставить приоритеты. Только планирование поможет им справиться со всей работой и не получить при этом нервный срыв.

Скорпион.

Скорпион должен кинуться в пучину работы с самого начала. Дел будет невпроворот и работать придется практически на износ. Но к концу недели все эти старания будут вознаграждены.

Во-первых, старания Скорпиона заметит руководство, а во-вторых появится больше свободного времени. Поэтому не откладывайте дела на потом, а старайтесь сделать все на этой неделе. Помните, что таким образом вы освободите пространство для будущих очень перспективных проектов.

Стрелец.

Сложная и напряженная неделя для Стрельца. Аврал на работе будет требовать неимоверных усилий. Стрельцу придется решать деловые вопросы и при этом стараться не допустить домашнего конфликта. Очень важно делать короткие передышки, иначе все полетит к черту. Будет очень хорошо, если Стрелец подойдет к проблемам избирательно и будет решать их по мере важности.

Козерог.

Козерогу не стоит строить грандиозных планов на эту неделю. Скорее всего она будет наполнена пустой рутинной работой. Это не повод отчаиваться. Во-первых, у Козерога появится время на подведение итогов и закрытия текущих вопросов, а во-вторых, будет возможность спокойно обдумать стратегию на будущее.

Водолей.

Водолеи окажутся в гуще события. Со всех сторон они будут окружены вниманием. Им будет сложно искать середину между работой и личными отношениями. Но если Водолей сделает выбор, то вполне можно добиться реальных результатов. Именно сейчас есть шанс заключить сделку века.

Рыбы.

Это отличная неделя для решения личных и бытовых вопросов. На работе будет затишье и это позволит Рыбе решить массу проблем личного характера. Не исключено, что в жизни наступят глобальные изменения. Многие из которых будут не только удачными, но и счастливыми. Важно понимать, что деньги не всегда являются мерилом счастья, а значит близким надо уделить больше своего времени. Именно на этой неделе у Рыб есть возможность вывести личные отношения на новый уровень.

Фото:yum-yum.pw

