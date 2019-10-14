Овен.

Как известно, Овны - прекрасные организаторы. На этой неделе удача будет сопутствовать Овну, только если он будет делать что-то новое или постарается сплотить вокруг себя коллектив. К сожалению,

Овны, работающие в подчинении, не смогут как следует себя раскрыть. Даже если Овен не занят в собственном бизнесе, удачу будет нести его работа в команде, где он может занять лидирующие положение. Чем активнее будет Овен на этой неделе, тем удачнее будут идти его дела.

Телец.

На этой неделе добиться успеха смогут те Тельцы, которые работают над крупными и фундаментальными проектами. Самыми удачливыми будут те представители Тельца, которые работают в сельском хозяйстве и в сфере услуг. Также удачу может принести любимое увлечение или хобби Тельца.

Неплохие шансы на удачную неделю у женщин Тельцов, которые работают на дому или сидят с детьми. В целом Тельца ожидает удача, если основное время он будет уделять бытовым проблемам, связанным с домом и семьей.

Близнецы.

Не секрет, что Близнецы от рождения являются прекрасными ораторами и актерами. Эти качества очень часто приносят Близнецам успех и удачу.

На этой неделе удача будет сопутствовать тем Близнецам, которые умеют приспосабливаться и тасовать факты так, что любое событие они могут обернуть на пользу себе. Успех и удача будет идти рядом с теми Близнецами, которые заняты в шоу-бизнесе, в театральной сфере, а также журналистам и литераторам.

Также эта неделя будет нести удачу работникам торговли, особенно торговым представителям.

Рак.

Только если Рак перестанет витать в облаках, удача будет на его стороне. Главное быть более реалистичным и трезво оценивать свои возможности.

На этой неделе Рак будет вынужден помогать окружающим. Если он будет делать это от души и бескорыстно, то звёзды очень щедро его отблагодарят.

Лев.

Этот знак часто резко меняет свои профессиональные предпочтения и, даже будучи в зрелом возрасте, может поменять сферу деятельность. Именно для таких перемен эта неделя будет очень удачной.

Свои таланты Львы могут реализовать в большом коллективе или в публичных выступлениях. Только те Львы, которые будут находится в центре событий могут рассчитывать на успех и удачу.

Дева.

Девы прекрасно могут обучать, критиковать или вносить очень полезные предложения. Удача будет сопутствовать тем Девам, которые работают в прокуратуре, занимаются аудитом или проверяют контроль качества.

Другими словами, удача будет на стороне тех, кто по долгу службы должен искать чужие ошибки. Если Дева будет работать в том же темпе, как и всегда, она сможет многого добиться. На этой неделе главным критерием удачи будет активность и трудолюбие этого знака.

Весы.

На этой неделе успех будет сопутствовать Весам, умеющим быть дипломатичными. Этому знаку придется быть гибким и смотреть на проблемы под разными углами.

Особенно удачливыми будут преподаватели, адвокаты, дипломаты и психологи. Эта неделя будет невероятно удачной для всех тех представителей Весов, кто занимается любимым делом. Именно от настроения и эмоционального фона зависит, как Весы проведут эту неделю.

Скорпион.

Сейчас наступает период, когда Скорпиона начнет манить все тайное и непостижимое. Главное, чтобы Скорпион не гасил в себе огонь познания.

В любом деле этот знак должен опираться на свою интуицию и именно она приведет его к успеху. У Скорпиона всегда есть задатки исследователя. Поэтому наиболее удачливыми будут психологи и криминалисты. Также удача будет благоволить врачам, особенно хирургам.

На этой неделе Скорпион получит статус неформального лидера, что тоже будет определенной удачей.

Стрелец.

Стрельцы подсознательно любят руководить окружающими. На этой неделе дар убеждения позволит Стрельцу повести за собой коллектив. Тем Стрельцам, которые смогут увлечь окружающих и смогут заставить их работать на достижении одной цели, будет сопутствовать невероятная удача.

Очень удачливыми на этой неделе будут Стрельцы политики и журналисты. Главное, не бросать начатое и не перескакивать на новое, не закончив текущей работы.

Козерог.

Козероги более других знаков заинтересованы в собственных успехах. На этой неделе многие из них будут вкалывать не покладая рук.

На этой неделе Козероги будут добиваться успеха благодаря своему честолюбию. Как правило удача сопутствует тем Козерогам, которые занимают руководящие должности. Это хорошая неделя для бухгалтеров и банкиров.

Основным источником удачи будет финансовая сфера. Сделки с деньгами принесут успех и финансовую независимость Козерогу.

Водолей.

Чтобы стать человеком, поймавший удачу за хвост, Водолею надо быть уверенным в собственные силы и ощущать гармонию с самим собой. Успех будет сопутствовать тем Водолеям, которые не привязаны ко времени.

Люди со свободным графиком работы уже немного счастливее, поэтому те, кто занимается искусством будут вдвойне удачливей. Главным условие удачной недели, будет умение четко разделять время на работу и отдых. Поэтому к отдыху надо подходить очень серьезно.

Рыбы.

Покладистость и рассудительность Рыб позволяет им находить комфорт в любой ситуации. Иногда излишняя мечтательность, может мешать Рыбе обрести настоящее счастье.

Важно помнить, что только сама Рыба вправе принимать решения и отвечать за свои поступки. Многие работники театра и кино, принадлежащие знаку Рыбы, смогут очень хорошо продвинуться в своем и обрести должное признание.

Фото:ogorod.radiomoon.ru

