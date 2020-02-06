Зависть «до» сильнее, чем зависть «после»

О любых завидных вещах лучше узнавать после того, как они случились, утверждают психологи.

Задумывались ли вы когда - нибудь о том, что вызывает больше эмоций: события, которых вы ждете, или те, что уже прошли и живут в ваших воспоминаниях? Когда сильнее нервничаете: перед экзаменом или после него (при условии, что не провалили с треском)? Что заставляет сердце сильнее биться: предстоящее свидание или то, с которого вы вернулись?

Ожидание события более волнительно, чем воспоминания о нем

В большинстве случаев - и психологи это подтверждают - ожидание события более волнительно, чем воспоминания о нем.

Более того, заявляют чикагские психофизиологи: зависть (нехорошее, в общем-то, чувство) «грызет человека сильнее, когда он получает информацию о том, что у другого скоро что-то «вау какое» произойдет.

Это утверждение, как и положено, подтверждено проведенным экспериментом.

1 этап

Людей, случайно встреченных на улице, просили представить, что их друг (брат/подруга/коллега) получил то, что они сами очень хотели бы иметь:

какую - то вещь,

работу мечты,

автомобиль мечты,

отпуск на яхте

и т.п.

Разница в том, что часть респондентов думала, что это произойдет со дня на день, а другая - что это свершившийся факт.

Задача была проста: рассказать о своих чувствах по поводу нарисованной воображением ситуации. Авторы работы анализировали, кто когда сильнее завидует.

Оказалось, что даже если речь идёт о воображаемом событии, то, которое предстоит в будущем, вызывает большую зависть, чем то, которое уже случилось.

2 этап

На втором этапе исследования опрос проводился в феврале, до и после Дня Святого Валентина.

Одиноких людей на улице спрашивали о том, что они чувствуют, когда думают о том, как их знакомые отмечают праздник со своими любимыми со своими возлюбленными.

Зависть к чужому романтическому счастью росла тем сильнее, чем ближе было 14 февраля, но резко падала уже на следующий день.

Когда зависть сильнее

Кстати, «качественный» показатель зависти - добрая или злая - тоже разнился в зависимости от времени, когда «случалось» то, что ее вызвало.

Так, чем больше времени прошло, тем «белее» оказывалась зависть. И наоборот, чем ближе было «завидное» событие, тем чернее становилась зависть.

Фото:novi.ba

