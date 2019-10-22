Людям не нравятся рукопожатия длиннее 3 секунд

Рукопожатие как дружеский и приветственный жест появляется в источниках с V века до нашей эры - именно этим периодом датированы самые ранние из найденных греческих миниатюр, показывающие рукопожатие. Интересно, что жест это скорее западный - в восточной культуре он не слишком важен.

В целом к рукопожатию относятся положительно, но, как оказалось, важно не переборщить. Если человеку жмут руку более 3 секунд, он более склонен к негативным эмоциям. Об этом пишут ученые из Университета Данди (Шотландия) в рамках исследования «Влияние длительности рукопожатия на прочие невербальные аспекты поведения».

Как проходил эксперимент

В рамках исследования вопросов касательно длительности рукопожатия ученые провели оценку поведения 34 человек. В начале все участники прошли небольшой тест касательно своей работы и перспектив в плане карьеры, а затем им предстояла беседа с одним из ученых.

Для каждого участника группы выбирался один из трех вариантов приветствия:

короткое рукопожатие (менее 3 секунд);

долгое рукопожатие (более 3 секунд);

вообще без рукопожатия (вербально).

Все испытуемые не были в курсе того, что в момент приветствия их тестируют - это было нужно для объективной оценки эмоций.

Что удалось выяснить

«Рукопожатие - это важный вариант приветствия, который имеет далеко идущие последствия в плане формирования отношений. Однако, как и многие социальные жесты, рукопожатие имеет оптимальное временное «окно» - в нашем тесте это окно составило 3 и менее секунды», - отмечает руководитель исследования, доктор Эмес Надь.

Результаты распределились следующим образом:

Короткое рукопожатие: испытуемые реже улыбались, а также реже касались лица руками, но в целом продолжали держаться естественно.

Долгое рукопожатие: испытуемые испытывали явный дискомфорт, проявляли беспокойство и старались общаться с собеседником в более «холодном» тоне.

Без рукопожатия: испытуемые не проявили явных изменений поведения.

Таким образом, рукопожатие в целом - это признак расположения, но человек, которому слишком долго жмут руку, может почувствовать себя некомфортно. Хотя долгое рукопожатие часто является символом особого расположения, оно далеко не всегда дает такой же эффект, особенно при общении между ранее не знакомыми людьми.

«Если выделить людей, которые любят долго жать руки, то это политики. Так они демонстрируют теплоту отношений, показывают уважение и авторитет. Но наши результаты явно указывают: даже если со стороны это выглядит впечатляюще, стоит помнить - такое рукопожатие может поставить под угрозу даже рабочие отношения», - резюмирует Надь.

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