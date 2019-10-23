Гороскоп удачи на 21-27 октября

Овен

Неделю следует начать с планирования и ни в коем случае нельзя поддаваться искушению выходными днями, когда можно изрядно потратиться. Удача сейчас не на стороне Овнов, поэтому траты еще нескоро окупятся.

Телец

Представителей данного знака ожидает удача в финансовом плане. Им придется решать, куда потратить заработанные за неделю денежные средства. Выбор велик, желаний тоже много, но нужно отталкиваться от суммы в кошельке.

Близнецы

Близнецам нужно хорошо постараться, чтобы добиться желаемого результата. Удача будет идти с ними нога в ногу на этой неделе. Главное - не сделать ошибок, а для этого нужно прислушиваться к интуиции.

Рак

Самое время, чтобы акцентировать внимание на общении с близкими людьми. Именно в этом плане Раков ожидает удача. Отношения станут крепче, как и на работе, так и в повседневной жизни.

Лев

Львов буквально окутывает удача и везение на протяжении этой семидневки. Не нужно лишний раз волноваться и нервничать - все будет именно так, как этого хочется представителям данного знака.

Дева

Сейчас тот самый момент, когда нужно завершать начатые дела. Звезды советуют Девам больше внимания уделять мелочам и нюансам, а удачное стечение обстоятельств поможет разрешить все вопросы.

Весы

Представителям данного знака необходимо обратить свой взор на окружающих людей. Как только будут сделаны правильные выводу, успех в прямом смысле свалится на Весов с небес.

Скорпион

Для Скорпионов пришло золотое время - фортуна так любит их, что принесет успех и удачу во все сферы жизни. Главная задача представителей знака - грамотно воспользоваться благосклонностью судьбы.

Стрелец

Звезды советуют подумать о том, от каких желаний пока можно отказаться, и поставить перед собой только те задачи, которые можно легко выполнить.

Также рекомендуется свести к минимуму общение с теми, кто слишком часто пользуется добротой Стрельцов.

Козерог

Старания Козерогов, наконец-то, будут замечены и вознаграждены, что принесет дополнительное внимание со стороны и повысит статус представителей данного знака.

В этот период удача поможет Козерогам, только нужно верно воспользоваться ее плодами.

Водолей

Водолеям следует обратить внимание на те сферы и аспекты жизни, которые до этого оставались незамеченными - именно они перекрывают дорогу удачи на пути к исправлению ситуации.

Стоит немного подождать и на улице Водолеев «перевернется грузовик с пряниками».

Рыбы

Удача - редкий гость в доме представителей этого знака. Поэтому нужно поразмышлять и придумать, как завлечь ее в свои сети, приложив все усилия. Все зависит только от нас самих.

Фото:yn.am



