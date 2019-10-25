Наука привлекательности
Специалист по молекулярной биологии и работе мозга Джон Медина обнаружил: у нашего мозга очень короткий «фокус внимания». В первую очередь нас, словно детей, привлекает все интересное. Тем более странным кажется типичное наше поведение на различных мероприятиях и тусовках, где мы оказываемся в первый раз.
«Иногда мы ведем себя скучно, боясь показаться странными и не вписаться в компанию. У нас есть классический набор вопросов вроде «Как дела?», на которые мы получаем такой же классический набор ответов. Но это скучно! Наши страхи делают нас скучными.
С точки зрения науки давно уже найдены «фишки», которые помогут нам стать привлекательными даже в новой компании. Научитесь быть интересными», - пишет Медин.
На первое впечатление у нас есть 6 секунд
Психологи подтверждают: для оценки того, интересен человек или нет, нам нужно около 30 секунд. Более того - чтобы понять, привлекателен человек или нет физически, мозгу нужна всего секунда. Причем наш мозг прекрасно работает как с оценкой вживую, так и с видеороликами - лишь укоротив видео до 6 секунд, исследователь Налини Амбади (Университет Тафтса) смогла добиться некоторой неточности.
Итак, давайте представим, что у нас есть 6 секунд. Что можно сделать, чтобы произвести хорошее первое впечатление?
Нужно использовать язык тела
Для всех людей есть универсальные приемы, помогающие выглядеть более привлекательно.
- Не стоит скрещивать руки. Если вы держите руки сцепленными перед собой, прижимаете к груди портфель или сумочку - вы даете знак, что «защищаетесь», то есть не доверяете собеседнику;
- Не стоит прятать руки. Исследования показали - нам трудно доверять человеку, рук которого мы не видим. Держите их на виду.
- Не стоит скрещивать ноги. Если вы сидите, то скрещенные ноги также символизируют «защиту». Также это один из признаков того, что вам неинтересна тема беседы.
- Немного наклоняйте голову в сторону собеседника. Это показывает ваш интерес и вовлеченность в беседу.
- Не теряйте зрительный контакт с собеседником. Если вы постоянно смотрите мимо того, с кем беседуете, это говорит о вашем неуважении к собеседнику.
- Улыбайтесь. Даже небольшая улыбка - признак открытости и доверия. Так вы показываете человеку, что интересны ему и как собеседник, и как возможный новый друг.
Эти же особенности вы можете теперь «считать» и у собеседника, определяя, насколько ему интересно с вами общаться. Это только базовые, самые простые для «считывания» признаки - но многие люди используют их бессознательно, так что вам станет проще общаться даже в незнакомой компании.
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Фото:doska.orbita.co.il