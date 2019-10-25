Наука привлекательности

Специалист по молекулярной биологии и работе мозга Джон Медина обнаружил: у нашего мозга очень короткий «фокус внимания». В первую очередь нас, словно детей, привлекает все интересное. Тем более странным кажется типичное наше поведение на различных мероприятиях и тусовках, где мы оказываемся в первый раз.

«Иногда мы ведем себя скучно, боясь показаться странными и не вписаться в компанию. У нас есть классический набор вопросов вроде «Как дела?», на которые мы получаем такой же классический набор ответов. Но это скучно! Наши страхи делают нас скучными.

С точки зрения науки давно уже найдены «фишки», которые помогут нам стать привлекательными даже в новой компании. Научитесь быть интересными», - пишет Медин.

На первое впечатление у нас есть 6 секунд

Психологи подтверждают: для оценки того, интересен человек или нет, нам нужно около 30 секунд. Более того - чтобы понять, привлекателен человек или нет физически, мозгу нужна всего секунда. Причем наш мозг прекрасно работает как с оценкой вживую, так и с видеороликами - лишь укоротив видео до 6 секунд, исследователь Налини Амбади (Университет Тафтса) смогла добиться некоторой неточности.

Итак, давайте представим, что у нас есть 6 секунд. Что можно сделать, чтобы произвести хорошее первое впечатление?

Нужно использовать язык тела

Для всех людей есть универсальные приемы, помогающие выглядеть более привлекательно.

Не стоит скрещивать руки. Если вы держите руки сцепленными перед собой, прижимаете к груди портфель или сумочку - вы даете знак, что «защищаетесь», то есть не доверяете собеседнику;

Не стоит прятать руки. Исследования показали - нам трудно доверять человеку, рук которого мы не видим. Держите их на виду.

Не стоит скрещивать ноги. Если вы сидите, то скрещенные ноги также символизируют «защиту». Также это один из признаков того, что вам неинтересна тема беседы.

Немного наклоняйте голову в сторону собеседника. Это показывает ваш интерес и вовлеченность в беседу.

Не теряйте зрительный контакт с собеседником. Если вы постоянно смотрите мимо того, с кем беседуете, это говорит о вашем неуважении к собеседнику.

Улыбайтесь. Даже небольшая улыбка - признак открытости и доверия. Так вы показываете человеку, что интересны ему и как собеседник, и как возможный новый друг.

Эти же особенности вы можете теперь «считать» и у собеседника, определяя, насколько ему интересно с вами общаться. Это только базовые, самые простые для «считывания» признаки - но многие люди используют их бессознательно, так что вам станет проще общаться даже в незнакомой компании.

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Фото:doska.orbita.co.il



