Как узнать энергетического вампира

Каждый человек может пострадать от эмоционального насилия. Причем и полиция здесь не поможет - придется выкручиваться самому. В этом случае нужно вовремя распознать проблему и отстраниться.

Общение

Если близкий человек не хочет, чтобы его вторая половина проводила время в компании других людей, а также все время препятствует таким встречам, то он вполне может оказаться энергетическим вампиром. Такой человек может угрожать и проводить разные манипуляции, лишь бы только вторая половина находилась исключительно с ним.

Критика

Если человек старается унизить своего близкого в окружении знакомых, родственников и т. д., высказывается о его недостатках, то это явный признак энергетического вампиризма. При болезненном восприятии ситуации и проявлении эмоций, пострадавший теряет часть своей энергии. У человека даже могут пропасть интерес к увлечениям, появиться апатия к происходящему.

Не виноват

Обычно «вампиры» чувствуют свою абсолютную невиновность. Они не несут ответственности за свои поступки, постоянно перекладывают свою вину на других.

Им сложно признавать свои ошибки, да они этого, собственно, и не делают. Однако это совсем не значит, что они не осознают, что виноваты.

Запрещенные препараты

Конечно, далеко не все «вампиры» склонны к приему психотропных средств и спиртных напитков. Но благодаря им многие люди становятся более уверенными в себе, а люди, которые находятся рядом, подвергаются опасности.

Страх

Если человек испытывает чувство страха, исходящее от своего партнера, родственника или близкого человека, то нужно задуматься. «Вампиры» любят демонстрировать силу и власть, а люди, находящиеся рядом, при этом страдают от депрессии.

В одиночку

Если вдруг человек решит в одиночку погулять или отправиться на встречу в кафе, то дома энергетический вампир устроит ему допрос с пристрастием. Обычно с ним приходится объясняться как минимум полчаса.

В результате этих переговоров пострадавший чувствует себя обессиленным. У него даже может возникнуть головная боль или мигрень.

Беспрекословное подчинение

«Вампиры» не любят помогать не только своим знакомым, но и близким людям. При этом сами эти пожиратели энергии считают, что им должны все кругом подчиняться.

Причем не просто подчиняться, а выполнять все их прихоти. Эти люди в буквальном смысле слова ощущают себя царями.

Ревность

Конечно, чувство ревности присуще многим, однако у «вампиров» оно выражается по-своему. Они вечно подозревают своих близких в изменах.

Читают их переписки в соцсетях, не разрешают даже смотреть в сторону незнакомых людей. «Вампиры» склонны проверять личные вещи своих близких.

Рядом с энергетическим вампиром жить несладко. Нужно поскорее уйти от такого человека, иначе придется всю жизнь страдать и объясняться.

Фото:tema.com.ua



