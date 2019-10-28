Что о нашем характере могут «рассказать» морщины

По мнению специалистов, со временем человек приобретает такую внешность, которую он заслужил. И это не просто мнение - морщины появляются вследствие той мимики, которая чаще всего используется. По ним можно узнать, что за человек стоит перед нами.

Линии между бровями и на лбу

Обычно морщить лоб и сгущать брови приходится тревожным и осторожным людям. Им сложно довериться другому, чаще они имеют непростой характер. Их морщинки проявляются от постоянных раздумий.

Для такого человека не характерно сразу принимать решения. Прежде он должен все перепроверить и продумать, и только после этого приступить к каким-либо действиям.

Он не доверяет людям и не стремится заводить дружбу. Чтобы завоевать его доверие, с ним нужно долго общаться, к тому же доказать свою искренность. Такие люди не бросаются в омут с головой и строят отношения только с теми, в ком уверены.

Уголки глаз с «гусиными лапками»

Часто «гусиные лапки» появляются самыми первыми изо всех морщин у позитивных людей, ценящих каждый момент жизни. Такие люди открытые и искренние, они даже в тяжелые времена надеются на лучшее.

От них заряжаются окружающие. Такие люди заботливые, чуткие, чужие интересны для них всегда стоят на первом месте.

Круглые «скобки» над верхней губой

Обычно морщины над губами имеют добродушные и веселые люди, часто скрывающие эти свои качества под маской застенчивости. Они постоянно находятся в поиске себя и своего предназначения.

На первый взгляд такие личности могут показаться непостоянными. Но это не так - просто они не любят застоя и делают все для того, чтобы полностью посвятить себя новым интересным проектам. Такие люди всесторонне развиты, они являются хорошими собеседниками.

Им свойственно узнавать все новое, они любознательны и открыты. Для них свойственны эксперименты, благодаря которым они рано обретают житейскую мудрость. Главное для них - улучшение качества жизни и саморазвитие.

«Кукольные» морщины

Эти линии находятся по обе стороны подбородка. Их можно увидеть и у кукол, отсюда и появилось название. Их хозяин - личность, неуверенная в себе. Такому человеку сложно самостоятельно принимать решения.

Такие люди способны на самоуничижение, самокритику, нередко винят себя во всех напастях, будь то их личные проблемы или неблагоприятные ситуации близких. Не разбираясь в произошедшем, они берут вину на себя, чем нередко пользуются корыстные люди.

Одна морщинка может многое рассказать о характере человека. По всему выходит, что при первой встрече уже можно многое узнать о своем собеседнике, даже с ним не общаясь.

Читайте также: Психологи проверили правдивость выражения «Раньше было лучше»

Фото:puls24.mk



