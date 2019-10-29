Гороскоп удачи на неделю

Неделя для всех ожидается непростой. Старые задачи наряду с вновь возникшими могут ввести представителей всех знаков в ступор и даже уныние от того, что в большом списке дел может быть сложно расставить приоритеты.

В таком случае успеха поможет добиться рациональное мышление и холодная голова. Не следует бросаться во все тяжкие, пытаясь выполнить все задачи сразу, а отсеять все неважное и остановиться на наиболее важных делах.

Овен

Нестандартное мышление овнов на этой неделе может также замедлить их работу. Не стоит игнорировать дисциплину и четкие рамки, следование которым поможет справиться с делами быстрее и эффективнее.

Телец

В целом на этой неделе будет сопутствовать удача. Для мужчин могут быть благоприятны ставки на спорт. Хотя тельцам свойственно браться за любые проекты, удачными окажутся начинания, связанные с инвестициями в технологические компании и старт-апы. Отдача от подобных вложений превысит ваши ожидания.

Близнецы

В целом финансовое положение остается под вопросом из-за неожиданных провалов по работе. Во-первых, могут возникнуть финансовые задолженности. Во-вторых, могут появиться новые предложения, которые вызовут негативные последствия и возможно даже долги.

Рак

Следует внимательно относиться к предложениям от коллег и друзей. Если нет уверенности в совершении сделки или возникают другие сомнения, то лучше отказаться от такого предложения.

Лев

Стоит осуществить ранее задуманные эксперименты в сфере красоты. Если женщину-водолея мучали сомнения, то следует заняться своим внешним видом. Однако астрологи советуют воздержаться от серьезных косметических процедур.

Дева

Успех сопутствует только упорным, при чем лучше дела обстоят только в начале недели. Если имеются новые проекты, возможности карьерного роста и выполнение сверхурочных дел на работе, то следует их выполнить именно в начале недели.

Весы

В течение второй половины недели астрологи не рекомендуют работать сверхурочно. В противном случае могут ждать постоянные неудачи и карьерные провалы.

Скорпион

Неделя получится удачной. Первая половина недели будет наполнена интересным событиями - хорошими результатами на работе, на учебе и в семейных делах. Вторая половина недели будет спокойной.

Стрелец

В конце недели ожидаются встречи с новыми друзьями, а также возможны длительные прогулки, наполненные удачными событиями.

Козерог

В целом для козерогов вся неделя будет вполне успешной. Мужчинам стоит обратить внимание на выгодные дела, которые будут предлагать знакомые или родственники, женщинам рекомендуется как следует поработать в первой половине недели, а детей ждут хорошие результаты.

Водолей

Неделя ожидается успешной для водолеев. В первую очередь возможны новые предложения по работе. Также не исключено появление неожиданных дел, которые доставят радость.

Рыбы

Удачная неделя ожидается для рыб. Все незаконченные дела будут завершены, а сверхурочные задания выполнены. Однако возможно возникновение споров, которые закончатся для рыб неудачно.

Фото:7days.ru

