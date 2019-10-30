Шесть типов людей, разрушающих нашу самоуверенность

Без сомнения, на человека влияет его окружение. При общении с неудачниками и негативными людьми человек может полностью разрушить свою жизнь. Поэтому так важно обдумывать особенности поведения своих друзей и переставать общаться с теми, кто вызывает негативные эмоции.

Есть определенные типажи людей, разрушающие нашу уверенность.

Манипуляторы

Есть такие люди - когда затрагиваются их интересы, они становятся невероятно настойчивыми. Такие друзья постоянно просят помощи у своих приятелей, причем с каждым разом все чаще.

А если те говорят, что им некогда, то манипуляторы сразу обижаются. Им всего всегда мало. Во избежание разочарований нужно просто перестать общаться с такими людьми.

Философы

Философы не так опасны, как манипуляторы. Они всегда и на все имеют свою точку зрения, причем влезают в чужие разговоры и всеми силами отстаивают свою правоту.

Все действия совершаются ими исключительно для того, чтобы повысить самооценку. Причем неважно, за счет кого оно достигается - друзей или просто знакомых.

Сплетники

Со сплетниками лучше тоже не общаться. Они всегда все знают и с удовольствием делятся с другими свежими новостями.

Конечно, это чаще негативные новости, которые настраивают собеседника на нехорошие мысли. К тому же если друг рассказывает человеку что-то плохое о других, наверняка будет рассказывать то же самое и об этом человеке.

Нарциссы

Нарциссы любят исключительно самих себя, они стараются всегда быть в центре внимания. Если друзья не проявляют к ним внимания, то они могут злиться, скандалить или обижаться.

После разговора с нарциссом можно почувствовать себя морально опустошенным, ощутить занижение самооценки. Из-за постоянного общения с таким человеком она постепенно будет сведена к нулю.

Энергетические вампиры

Иногда после разговора человек ощущает потерю энергии. Это значит, что он говорил с энергетическим вампиром.

От таких людей лучше держаться подальше. Они часто являются манипуляторами, причем давящими на негативные эмоции и чувства. Конечно, психика других людей от этого страдает.

Любители драмы

Люди, любящие устраивать драмы, часто находят проблемы там, где их нет. Их жизнь - сплошные американские горки, правда, из эмоций. Такие люди часто меняют настроение, а чтобы они расстроились, достаточно незначительной проблемы.

Любители драмы всегда задействуют в скандалах близкое окружение. Они нагружают других негативом и заставляют им помогать. Если же они остались без поддержки, то стараются вызвать у других чувство вины.

Порой лучше отказаться от отношений, чем каждый раз из-за них страдать. Поэтому лучше избегать некоторых типов людей вроде нарциссов и энергетических вампиров.

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Фото:bvk.news



