Шесть привычек, вызывающих симпатию у окружающих
Некоторые люди имеют какую-то внутреннюю волшебную силу. Они всегда находят новых друзей, несмотря на место и ситуацию. Про них можно сказать, что они умеют налаживать связи. Есть определенные привычки, помогающие в этом.
К людям нужно правильно относиться
Наверняка каждый слышал о правиле, что к людям нужно относиться, как бы мы хотели, чтобы относились к нам. Его можно назвать золотым, но есть и платиновое.
Согласно ему, к окружающим нужно относиться так, как они желают, чтобы к ним относились. Конечно, такая задача не из простых, поэтому для начала нужно ко всем проявлять уважение. Это касается не только тех людей, на которых хочется произвести впечатление, но и просто тех, кого человек встречает в течение дня.
Это может быть сосед, начальник, который не нравится. И даже официант, подавший не очень вкусную пищу. Все они в равной степени заслуживают уважение. Если соблюдать это правило, то человека обязательно заметят.
Сосредоточиться на людях
Если собеседник не концентрирует внимание на разговоре, то это очень обидно и неуважительно по отношению к другим. Поэтому лучше отложить смартфон и отказаться от ежеминутного обзора часов.
Во время беседы нужно быть любопытным - задавать вопросы и проявлять неподдельный интерес, для чего просто важно вникнуть в тему. Это позволит завоевать симпатию собеседника.
Быть самим собой
Не нужно выдавать себя за кого-то другого, даже если такая маска кажется очень перспективной. Естественность и открытость оценит каждый - именно с открытым человеком, обладающим такими качествами, захотят общаться в первую очередь.
При прохождении собеседования не нужно постоянно хвалиться своими качествами и суперспособностями. Такие выпады часто бывают высокомерными, из-за чего у людей складывается негативное мнение о человеке.
Не болтать
Разговоры о погоде не помогут установить эмоционального контакта. Лучше проявить к собеседнику неподдельный интерес, благодаря которому получится задавать правильные вопросы.
Установить разницу между мнением и фактами
Несомненно, каждый человек имеет свое мнение. Рассуждая, он может вести дискуссии на разные темы.
Однако не каждый умеет признать, что у другого человека может быть мнение, отличное от его. Если с этим не смириться, то неприятные разговоры будут неизбежны.
Следить за внешностью
Конечно, неопрятный человек, не соблюдающий гигиену, вряд ли будет приятен другим. Поэтому для приятного впечатления нужно хорошо выглядеть - со вкусом одеваться, следить за собой, соблюдать правила гигиены.
Это своего рода знак уважения к другим. Чтобы расположить к себе собеседника, нужно во время разговора чаще улыбаться.
Стать симпатичным для людей несложно, если внедрить для себя некоторые привычки. Естественность, участие и опрятный внешний вид быстро станут нормой жизни и помогут обрести новых друзей.
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Фото:idntimes.com