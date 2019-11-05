Первые признаки "неполадок" с психикой

Количество людей с психическими расстройствами растет в геометрической прогрессии. Психологи и психиатры называют депрессию «чумой XXI века» - с этой болезнью близко знакомы миллионы людей.

Как понять, что она (депрессия) подкрадывается к вам? Психологи составили своеобразный «рейтинг» симптомов, не обращать внимание на которые нельзя ни в коем случае.

1. Самый явный признак, который нельзя оставлять без внимания, это появление в вашей жизни «мистических переживаний». Например, это могут быть странные видения, звуки, голоса. Иногда больные просто видят странные сны, а потом пытаются найти им объяснения в религии или эзотерике. При этом, как правило, увлечение переходит разумные границы, например, человек, который никогда не был религиозным, внезапно становится яростным адептом какой-то религии.

2. Нарушения сна - это второй тревожный признак. Бессонница, тяжелые сны и неглубокий сон должны, как минимум насторожить и стать поводом обращения к специалисту, ибо могут быть признаками депрессии и развивающегося психоза. Многие ученые считают, что есть и обратная связь - проблемы со сном, возникающие из-за других причин, могут провоцировать развитие депрессии и других нарушений психики.

3. Внезапные перепады настроения, а также появление эмоций, несоответствующих ситуации - это - увы - не признаки дурного характера. Особенно стоит обратить внимание на излишнюю подозрительность и тревожность.

4. Еще один звоночек - изменение образа жизни. Человек может внезапно стать замкнутым и потерять интерес к своим хобби или наоборот, стать чрезмерно общительным и постоянно менять свои увлечения.

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