Гороскоп удачи на 11-17 ноября

Овен

Может произойти такое, что повезет в ставках или в выстраивании прогнозов, а это, в свою очередь, принесет еще больше побед.

Если у Овнов получится выиграть, то нельзя останавливаться на этом, а нужно рисковать дальше, так как одна победа притягивает другую.

Телец

В целом удачная неделя для представителей этого знака. Для мужчин-Тельцов могут быть благоприятны ставки на спорт.

Хоть Тельцам и свойственно браться за любые проекты, успешными будут только те, которые связаны с инвестициями в технологические компании и старт-апы.

Близнецы

Представители этого знака буквально окружены заботой звезд. В эту семидневку успех будет идти по пятам за Близнецами, поэтому сейчас самое время для игр в лотерею или участия в конкурсах.

Рак

Нужно внимательно относиться к предложениям коллег и друзей. Если нет уверенности в совершении сделки или образуются некие сомнения, то рекомендуется отказаться от такого предложения, дабы не остаться в проигрыше.

Лев

Представителям данного знака зодиака довольно часто везет в обычной жизни: всегда свободно парковочное место, в магазине Львы стоят в числе первых в очередях, а в деньгах практически никогда не нуждаются. Но на этой неделе придется принять важное решение, после чего успех «ударит» по ним с удвоенной силой.

Дева

Успех сопутствует только упорным, учитывая, что дела будут лучше обстоять только в первые дни недели.

Если имеются новые проекты, варианты карьерного роста и возможности выполнения дополнительных заданий на работе, то следует за них браться в начале этой семидневки.

Весы

Представителям этого знака звезды сулят продуктивную и энергичную неделю. Весы кардинально поменяют свою жизнь в лучшую сторону, в связи с чем появится много нового и неизведанного. Но удача будет с ними в этот период времени.

Скорпион

Довольно удачное время наступило для Скорпионов. Первая половина недели будет наполнена интересными событиями - положительные сдвиги на работе, на учебе и в семейных отношениях. Вторая половина недели будет более размеренной и спокойной.

Стрелец

Рожденным под этим знаком зодиака нужно хорошо потрудиться в эту семидневку. Но звезды помогут в этом, и успех будет на стороне Стрельцов, только нужно быть чуточку внимательнее и не допускать маленьких ошибок.

Козерог

В целом вся неделя для Козерогов будет успешной и удачной. Мужчинам этого знака нужно обратить внимание не выгодные предложения, которые будут поступать от родственников и знакомых.

Женщинам следует активно поработать в начале недели, а в конце хорошенько отдохнуть.

Водолей

Хорошее время для Водолеев. В первую очередь вероятны новые предложения по работе, которые будут более выгодные в финансовом плане, чем нынешний вариант занятости.

Также возможно появление неожиданных дел, которые принесут радость.

Рыбы

Наступил тот период, когда у Рыб завершатся все незаконченные дела, а сверхурочные задания наконец-то получится на 100% выполнить. Однако возможно появление споров, которые будут для представителей знака не очень удачными.

Фото:ru.qwiket.com

Источники: http://www.georgiatimes.info/analysis/103185.html и https://podrobnosti.ua/2322708-goroskop-udachi-na-nojabr-kogo-zhdet-triumfalnyj-uspeh.html