Как отучить себя обижаться

Обида по своей сути является очень разрушительной и негативной эмоцией. Подобное состояние пагубно влияет на физическое и эмоциональное здоровье, а также на самочувствие близких нам людей. С обидой необходимо уметь бороться. Убрать пагубную привычку можно с помощью определенных психологических уловок и приемов. Они помогают преобразовывать разрушительную силу обиды в позитив. Таким образом, мы помогаем себе быть более успешным.

Вот список приемов, помогающих в борьбе с обидами:

1. Освобождение от чувства обиды

Как бы сложно это не было, вам просто необходимо найти в себе силы и простить человека, на которого вы затаили обиду. Постарайтесь найти возможность донести до обидчика, что вы его простили. Рассматривайте нанесенную обиду в качестве жизненного урока, пошедшего вам на пользу. При невозможности личной встречи с человеком попробуйте с ним связаться иначе, например, позвоните или отправьте сообщение. Продумайте в голове разговор с обидчиком, проговорите нужные слова. Главное, чтобы вы простили искренне, иначе толку от подобного приема не будет. Чувство обиды и дальше станет вас преследовать.

2. Не позволяйте обиде глубоко пробраться в вашу душу

Старайтесь не накручивать себя, постоянно думая о нанесенных вам душевных ранах. Таким способом вы только укрепите позицию негативной эмоции, которая приносит вам вред. Умейте отвлечься от неприятной ситуации, которая пробуждает в вас чувство обиды. Старайтесь избегать людей, которые связаны с этим. Как только вы перестанете акцентировать внимание на произошедшем и отвлечетесь, чувство обиды останется позади и забудется.

3.Не зацикливайтесь на неудачах, принимая их близко к сердцу

Если вы привыкли постоянно жаловаться на судьбу и обижаться, то вред вашему физическому и моральному здоровью будет только расти. Помните, что вы тратите много сил и попросту расходуете жизненную энергию впустую. Принимайте неудачу в качестве жизненного урока, дающего вам необходимый опыт. Это приблизит вас к исполнению своей мечты. Научитесь быть спокойным, никого не винить в своих неудачах и не обижаться. Имея уверенность в себе, вы всегда сможете достигнуть желаемой цели.

4. Не требуйте от людей поведения, выгодного именно вам

Поймите раз и навсегда, что вам никто ничего не должен. Это осознание поможет вам отгородиться от ненужных обид на людей, которые поступают не так, как вы ожидали.

Обиды - следствия нашей гордыни, возникающие по причине неумения людей общаться друг с другом. Помните, что самовлюблённость порождает обиды на других. Вас никогда не будут считать настолько идеальным, насколько вы себя представляете. Поэтому нет смысла ограждаться от мира обидами за то, что он воспринимает вас не так, как вам бы хотелось.

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Фото:sonnik-onlain.ru