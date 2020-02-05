5 эмоций, которые разрушают здоровье
Отрицательные эмоции, которые многие из нас испытывают временами (а некоторые и довольно часто) - штука не только неприятная, но и, как выяснили психофизиологи, наносят ощутимый удар по нашему здоровью.
Как эмоции разрушают организм изнутри
Гнев
Он выбрасывает в кровь огромное количество адреналина и норадреналина.
- Как следствие - проблемы с сердцем. По данным медиков, через 2 часа после вспышки гнева в 5 раз повышается риск инфаркта и в 3 - инсульта.
Шок
Он провоцирует изменения в структуре мозга. Часто - необратимые.
- Плюс к этому, шоковое состояние всегда «аукается» нарушением сна, интимными проблемами и обострением хронических болезней.
Тревожность
Чаще других ее форм мы имеем дело с паническим расстройством. Это когда возникает острый приступ страха, часто необоснованного.
- Он обрушивается вкупе с тошнотой, сильным сердцебиением и чувством нехватки воздуха.
Такие приступы очень вредят психике.
Одиночество
Не в смысле отсутствия близких людей, а, скажем так, внутреннего опустошения. Здесь «спутники»: депрессия, беспричинную злость и обида на всех вокруг, желание «уехать на необитаемый остров», замкнуться в себе.
- От этого страдает иммунная система. И на 14% повышается риск смерти.
Горе
Человек, испытывающий горе, больше других восприимчив к возникновению воспалительных процессов. Чем сильнее он переживает, тем беззащитнее становится.
- У таких людей в разы увеличивается риск развития инфарктов, инсультов, тяжёлых депрессий, что приводит к преждевременному уходу из жизни.
Фото:rock-cafe.info