5 эмоций, которые разрушают здоровье

Отрицательные эмоции, которые многие из нас испытывают временами (а некоторые и довольно часто) - штука не только неприятная, но и, как выяснили психофизиологи, наносят ощутимый удар по нашему здоровью.

Как эмоции разрушают организм изнутри

Гнев

Он выбрасывает в кровь огромное количество адреналина и норадреналина.

Как следствие - проблемы с сердцем. По данным медиков, через 2 часа после вспышки гнева в 5 раз повышается риск инфаркта и в 3 - инсульта.

Шок

Он провоцирует изменения в структуре мозга. Часто - необратимые.

Плюс к этому, шоковое состояние всегда «аукается» нарушением сна, интимными проблемами и обострением хронических болезней.

Тревожность

Чаще других ее форм мы имеем дело с паническим расстройством. Это когда возникает острый приступ страха, часто необоснованного.

Он обрушивается вкупе с тошнотой, сильным сердцебиением и чувством нехватки воздуха.

Такие приступы очень вредят психике.

Одиночество

Не в смысле отсутствия близких людей, а, скажем так, внутреннего опустошения. Здесь «спутники»: депрессия, беспричинную злость и обида на всех вокруг, желание «уехать на необитаемый остров», замкнуться в себе.

От этого страдает иммунная система. И на 14% повышается риск смерти.

Горе

Человек, испытывающий горе, больше других восприимчив к возникновению воспалительных процессов. Чем сильнее он переживает, тем беззащитнее становится.

У таких людей в разы увеличивается риск развития инфарктов, инсультов, тяжёлых депрессий, что приводит к преждевременному уходу из жизни.

Фото:rock-cafe.info

