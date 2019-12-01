Как справиться с ленью

У каждого бывают периоды, когда не хочется заниматься делами. Тянет отдохнуть, полежать на диване. А работой заняться попозже - через часик, завтра, послезавтра.

Остается множество нерешенных неотложных вопросов! Заботы наваливаются огромным снежным комом, и порывает сказать себе «стоп», отгородиться от навязчивых хлопот, отдохнуть, расслабиться.

Из-за постоянного откладывания накапливается куча незавершенных дел. Решить данную проблему можно. Первоначально нужно понять причины «лени».

В действительности, желание бездействовать возникает, когда человек взваливает на себя слишком большой объем работы, не успевает провернуть намеченное быстро, а энергия тратится. Несчастный напрягается, будто тащит одновременно десять коробок при переезде. Лучше носить коробки из квартиры в автомобиль по одной-две, так дела будут выполнены, и спина не сорвана.

С прочими ситуациями тоже стоит поступать разумно. Дробить крупную задачу на части с использованием правила двух минут.

Суть правила

Нужно определить, что можно выполнить прямо сейчас, и на что допустимо потратить меньше 120 секунд: забросить вещи в стиральную машину, убрать обувь, полить цветы.

Таким образом, легко решаются повседневные хлопоты, беспорядка в квартире становится меньше. А порядок в доме - это порядок и в мыслях. Приходит уют, гармония, спокойствие.

Появляется привычка решать задачи незамедлительно, не откладывать на потом. Уделяя две минуты ежедневно, можно наконец-то разобраться с грузом забот. Жить станет легче и свободнее. Появится больше энергии, которую можно потратить на общение с близкими и просто приятные женские слабости. Просто решите, можете ли сделать конкретное маленькое действие сейчас.

Если возникает мысль: «сделаю позже», стоит изменить позицию на: «я потрачу всего 2 минуты, сделаю сейчас».

Удивительно, как много получается выполнить за две минуты.

Примеры таких дел:

- помыть тарелку сразу после еды;

- сделать удачную фотографию и запечатлеть счастливый момент;

- выбросить мусор;

- заправить постель;

- почистить ботинки;

- составить список покупок;

- сделать гимнастику для глаз;

- вытереть рабочий стол;

- написать письмо.

Продолжать список можно бесконечно. Большую часть суток занимает решение небольших задач.

Конечно, не обязательно выбирать дела по продолжительности меньше пары минут. Это условный отрезок времени, можно взять другое количество: пять, десять, пятнадцать минут. Смысл остается прежним. Выполняете простое действие, которое требует немного усилий, и незаметно проблем становится меньше.

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Фото:like-womans.ru

