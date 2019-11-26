Как перестать все контролировать

Большинство из нас чувствуют себя лучше, когда имеют некоторую степень контроля над своей жизнью. В конце концов, это дает нам чувство безопасности и компетентности. Изучение нового навыка может повысить нашу уверенность в себе. Собеседование и получение работы, за которую мы боролись, повышает наш моральный дух. Самостоятельное выяснение того, как исправить компьютерный сбой, приносит огромное чувство облегчения.

Однако, если нам нужно, чтобы каждый аспект нашего существования работал в соответствии с нашим планом, мы можем причинить себе много ненужных страданий.

Сосредоточение внимания на том, что мы не можем контролировать, истощает нашу энергию, которую в противном случае можно было бы потратить на то, что мы можем контролировать. Это также отвлекает нас от творческого и эффективного использования нашего разума.

Лучше всего вкладывать энергию в то, что вы можете контролировать. Это включает в себя:

ваши реакции на ситуации

ваша способность и готовность прощать

где вы проводите или инвестируете свое время

кто ваши друзья

сколько усилий и практики вы вкладываете в различные аспекты вашей жизни

что вы едите

сколько вы спите

какие упражнения вы делаете и как часто

как вы говорите с собой

ваш уровень и выражение благодарности

ваш язык тела

насколько вы добры к другим

границы, которые вы устанавливаете с другими (относительно того, что вы будете и не будете принимать, что вы готовы делать и т. д.)

когда и как вы обращаетесь за помощью

какие книги, фильмы, сериалы и пр. вы читаете и смотрите

ваш уровень честности

Подумайте о том, куда вы тратите большую часть своей энергии. Если вы будете больше фокусироваться на тех вещах, на которые вы можете повлиять, вы будете тратить меньше времени на беспокойство о том, что вы не можете контролировать.

И что может включать этот список «вне вашего контроля»?

Что говорят другие люди

Что думают другие люди

Что делают другие люди

Что происходит вокруг вас

Результат ваших усилий

Прошлое

Течение времени

Тем не менее, быть фанатом контроля - это не привычка, которая может исчезнуть без согласованных усилий с вашей стороны. Вот несколько советов по борьбе с привычкой контроля.

Сосредоточьтесь на работе, а не на результатах. Мы несем ответственность за принятие мер в случае необходимости, поэтому не откладывайте на потом.

Верьте в себя, других и вселенную. Вам не нужно мучиться из-за попыток заставить все работать по-своему или думать, что все будет ужасно, если что-то не сработает так, как вы надеялись. Вы можете просто двигаться дальше, полагаясь на свою интуицию, направляющую вас.

Будьте готовы двигаться вперед, а не сопротивляться переменам. Иногда контроль проявляется как отказ принять меры, когда это необходимо.

Попробуйте сначала отпустить незначительные вещи, такие как предполагаемая необходимость опубликовать что-то в соцсетях. Подождите 15 минут. Мир не остановится.

Расскажите своим друзьям и семье о своих намерениях ослабить контроль над собой. Позвольте им привлечь вас к ответственности. Поделитесь с ними своим процессом.

Откажитесь или понизьте ожидания. Когда у вас чрезвычайно высокие или жесткие ожидания, вы рискуете разочароваться.

Желание контроля - это не то же самое, что иметь контроль. Вы можете ослабить свою смертельную хватку иметь полный контроль над всеми вещами - потому что вы никогда не достигнете этого. И это нормально. Добро пожаловать в человеческую расу.

Счастье - это во многом безмятежное существование, построенное на сознательном стремлении принять то, что жизнь преподносит нам с благодарностью, стойкостью, смирением и творчеством.

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Фото:interfax.by