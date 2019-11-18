Как вернуть эмоциональное равновесие
В непрерывном ритме современной жизни стрессы присутствуют все чаще и чаще. Когда напряжение накапливается, может случиться «эмоциональный взрыв». Такого исхода можно избежать, если вы умеете вовремя себя успокаивать. Вот основные способы, которые рекомендуют психологи.
1. Ванна
Очень хорошо расслабиться и успокоиться помогает горячая ванна, особенно, если в ней присутствует немного пены и несколько капель эфирных масел. Все проблемы точно отодвинутся на второй план. Если нет времени полежать в горячей ванне, то замените её обычным душем. Некоторые утверждают, что струйки теплой воды способны забрать негативную энергию и очистить ауру.
2. Контакт
Иногда нам просто необходимо, чтобы кто-то подзарядил нас своей позитивной энергией. Давно доказано, что прикосновения способствуют биохимическим изменениям в нашем организме, а если точнее, то выбросу эндорфинов. Все это блокирует гормоны стресса, вызывая приятные эмоции. Достаточного всего лишь обнять любимого человека или домашнего питомца, и стрессовое состояние улетучится.
3.Творчество
Творчество способно добавить новых красок в жизнь любого человека. Если вам кажется, что вы ничего не умеете, то настало время учиться. Например, купите картину по номерам или раскраску-антистресс. Также запаситесь нужными инструментами и начинайте творить.
4.Вода
Удивительно, но простая вода способна быстро привести к успокоению. Старайтесь пить её не спеша и маленькими глотками. Вам полегчает довольно быстро. Еще лучше помочь может чашка зеленого чая или расслабляющего настоя из листьев. Это поможет вывести вредные вещества из печени и нормализовать кровяное давление.
5.Массаж
На нашем теле множество точек с нервными окончаниями. Если грамотно их стимулировать, мышцы и мозг смогут быстро расслабиться. Если есть возможность, сходите на сеанс качественного массажа. Обойтись можно и своими силами: легкими движениями массируйте лоб и виски, делая пальцами постукивания ото лба к затылку.
6. Другая реальность
Если вам плохо и нужно отвлечься, как нельзя лучше поможет хороший фильм или любимая книга. Отодвиньте ненадолго проблемы, окунувшись в мир фантазии и любимых героев.
7. Ритуал
Некоторые эксперты рекомендуют интересный способ для успокоения. Для его эффективности вам придется хорошо подготовиться. Подумайте о том, что способно успокоить вас в трудную минуту. Возможно, это определенные действия, имеющие влияние именно на вас. Это может быть что угодно: готовка, занятия оригами, вкусная еда или кофе. Придумайте лично свой ритуал.
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Фото:knowita.it