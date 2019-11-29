5 способов борьбы с фобиями

Когда-то страх помог человечеству выжить, заставив бежать от хищников и не приближаться к ядовитым змеям. Сейчас, когда нам не угрожают саблезубые тигры (по крайней мере, в прямом смысле этого слова), мы продолжаем бояться зачастую безобидных вещей.

Например, первого поцелуя, выступления перед аудиторией, поездок или встреч с другими людьми. Сегодня мы попробуем одолеть свои социальные фобии с помощью упражнений из рабочей тетради «Преодоление страха», составленной командой практикующих психологов.

Чем лучше мы понимаем свои страхи, тем быстрее их удается взять под контроль. Это отправная точка на пути к переменам. Есть ли у вас социальные страхи? Не боитесь ли вы выхода в общество? Выступать перед большой аудиторией? Идти в ресторан или за покупками в одиночестве? Спросить о чем-то прохожего на улице?

СОВЕТ: Составьте список 10 самых сильных страхов, связанных с социумом, и освободитесь от них с улыбкой на губах. Представьте себе каждую конкретную ситуацию и отпустите ее. Общение с людьми имеет огромное количество преимуществ.

Упражнение:

Подумайте о человеке, который внушает вам страх.

Закройте глаза и несколько раз сделайте глубокий вдох и выдох.

Перенесите внимание на сердце и попытайтесь установить контакт со своей добротой и смелостью.

Представьте, как от вашего сердца по всему телу распространяются тепло и любовь.

Вызовите мысленный образ человека, внушающего вам страх.

При этом продолжайте делать глубокие вдохи и выдохи.

Представьте, как этот человек медленно подходит на комфортную вам дистанцию.

Взгляните на этого человека. Он вам не враг. Он тоже испытывает чувства и, возможно, тоже напряжен при общении с вами.

Представьте, что вы встретили этого человека с теплом и смелостью. Улыбнитесь ему.

Запишите, как вы себя чувствуете после этого упражнения, и повторяйте его хотя бы раз в неделю.

Принять похвалу, прогнать критику

Допустим, вы отправились в командировку. Все было без заминок и опозданий, вас встретили и поселили в хорошем отеле, рабочая встреча прошла успешно, а коллеги оказались приятными собеседниками. Но вместо того, чтобы порадоваться, вы воспринимаете все как удачное стечение обстоятельств.

Не преуменьшайте значимость хороших вещей! Не говорите, что «презентация прошла хорошо, потому что тема была не такой уж и сложной». Скажите: «Начальник похвалил меня, сейчас сделаю пару заметок, чтобы потом еще раз посмотреть, когда у меня что-то не заладится».

Такой подход прогоняет страхи, которые опираются на негативные мысли. Не ждите похвалы от других, говорите хорошие слова себе сами.

Возьмите страх на поводок

Это задание творческое. Вам понадобится лист бумаги и что-то пишущее. Хорошо, если у вас есть цветные карандаши. Если нет, достаточно и ручки.

Подумайте о любом своем страхе. Например, о том, как нужно сделать звонок не самому приятному собеседнику. Представьте, что ваш страх - маленький щенок, которого вы берете на поводок. Нарисуйте этого щенка. Вы его хозяин, а не наоборот. Вы берете на себя ответственность за него, готовы воспитывать малыша, которого держите на поводке.

Соблюдайте медийную диету

Негативные мысли питают наши фобии. Попробуйте отказаться от просмотра новостей в Интернете и по телевизору хотя бы по выходным. Проснувшись, сосредоточьтесь на своем дыхании, а не на негативных новостях. Почувствуйте вкус вашего завтрака, не отвлекаясь ни на что. Запишите свои наблюдения. Например: «Я вдруг заметил, как красиво падает солнечный свет на мой книжный шкаф, а за окном с рассвета поют птицы». Как хорошо, если с этого начнётся утро понедельника. В будущем делайте осознанную паузу ежедневно. Например, в обеденный перерыв. И никакого смартфона!

Чем чаще мы встречаемся лицом к лицу со своими страхами, тем менее угрожающими они будут казаться. Регулярно выполняя упражнения, основанные на йоге и медитации, можно существенно снизить их количество.

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