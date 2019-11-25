Гороскоп удачи

Овен

Овны на этой неделе невероятно удачливы в любовных делах. Есть шанс добиться расположения того, к кому вы испытываете сильную симпатию. К сожалению, в работе удача от вас ненадолго отвернется. Ошибки с вашей стороны могут привести к ряду мелких неприятностей. Постарайтесь быть внимательнее.

Телец

Тельцам звезды сулят неожиданную удачу, связанную с новой покупкой. Приобретение будет очень выгодным для вас. На любовном фронте и на работе неприятностей не ожидается, все очень стабильно и размеренно.

Близнецы

Близнецам на этой неделе будет везти во всем. Это время станет отличным для новых начинаний. Будьте уверены, у вас все получится.

Рак

К сожалению, ракам на этой неделе часто будет не везти. Мелкие ошибки на работе, недомолвки с домашними и другие неприятности могут выбить вас из колеи. Звезды советуют сохранять стойкость. К концу недели все снова наладится.

Лев

Львам на этой неделе звезды советуют быть внимательнее к мелочам. В этом кроется способ достижения удачи. Будьте внимательнее на дороге, периодически смотрите под ноги. Возможно, вам удастся найти что-то ценное или, к примеру, избежать мелких аварий.

Дева

Девам эта неделя принесет удачу, связанную с работой и финансами. Начальство вами довольно, а это прямой путь к повышению в должности. Не бойтесь заговорить об этом с руководством, звезды обещают, что вам повезет.

Весы

Весам звезды обещают напряженную неделю. Но не беспокойтесь, большое количество мелких поручений и общения с людьми не выбьет вас из колеи. У вас все получается, хоть и не без труда. А на выходных звезды обещают вам удачное приобретение.

Скорпион

Скорпионы просто везунчики на этой неделе. Успехи на работе и в личной жизни просто нескончаемы. Каждый день вас будет поджидать что-то приятное. Знайте, что вы это заслужили.

Стрелец

Удачные перемены новая неделя сулит стрельцам. В вашей жизни может появиться что-то очень ценное. На работе вами довольны, но повышения пока не ждите. Скорее всего, перемены будут касаться личной жизни.

Козерог

Размеренную неделю звезды обещают козерогам. Не ждите большой удачи, но и неприятностей тоже не ждите. Не исключено, что везти вам будет в мелочах.

Водолей

Водолеям на этой неделе невероятно легко общаться с людьми и заводить новые знакомства. В работе и в личной жизни вам это только на руку. Смело пользуйтесь подобной удачей. Это поможет достигнуть куда больших свершений.

Рыбы

У рыб эта неделя не из легких. Не исключено, что новые трудности заставят вас опустить руки. Звезды советуют до последнего сохранять стойкость духа. На следующей неделе удача снова к вам вернется.

Фото:gottstat.com

