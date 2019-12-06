Основные причины для стресса замужней женщины

Наверное, нет таких женщин (за исключением убежденных феминисток), которые не хотели бы быть рядом с любимым человеком, приходить домой с работы как в пресловутую «тихую гавань», блаженствовать в спокойные семейные вечера...

Но зачастую такая идиллия разбивается о не самую приятную реальность, в которой, увы, мало что напоминает уют и гармонию.

И на это есть несколько причин.

Психологи выделяют основные из них:

Все на мне

К сожалению, мужчины так устроены, что им не дано понять, насколько тяжело совмещать быт, воспитание детей и работу.

У них перед глазами пример мамы, которая «всегда все успевала».

Однако они вряд ли знают цену этому ее «успеванию» и просто переносят мамин сценарий на жену.

В итоге - конфликт.

Потому что даже у супер-женщин не получается совмещать карьеру, заботливо растить ребенка и жарить мужу вкусные котлеты. Всегда что - то будет страдать.

Время для себя

Хочется это слышать или нет, но после рождения ребенка женщина себе перестает принадлежать.

Бесконечные заботы о малыше, бессонные ночи, хлопоты, пока он маленький и нервотрепки с домашними заданиями, когда ребенок уже в школе...

В итоге женщина, став матерью, просто перегружается. Добавьте сюда еще работу и картина окажется совсем безрадостной.

В итоге - очередной конфликт, когда хочется хотя бы 2-3 часа уделять себе, но это практически невозможно, так как домашние требуют, чтобы она ставила благополучие семьи во главу угла, забыв о личных нуждах.

Муж не уделяет внимания детям

Никто не утверждает, что все папы уклоняются от заботы о детях. Они это делают. Как могут. И, как хотят. Львиная же часть воспитания лежит на женщине.

Забрать из садика-школы, приготовить, покормить, отвезти на кружки-секции, купить одежду, сводить к парикмахеру, выучить уроки... Забот полно. Папы же стараются «проскочить» вышеперечисленную рутину и такое их поведение было практически во все времена.

В отношениях больше нет романтики

Семейная жизнь даже с большим стажем - не повод забыть о романтике. Хотя выкроить время на свидания с мужем не всегда просто. Да и муж может не разделить подобного энтузиазма.

В итоге женщине будет казаться, что ее все просто используют, что порождает плаксивость, раздражительность и даже гнев.

Но, тем не менее, нужно стараться как можно чаще проводить время наедине.

Пусть это будут даже несколько минут, но они необходимы для установления гармонии между супругами.

Отсутствие баланса между жизнью и работой

Мужчины испокон веков уделяют времени больше работе, чем семье.

Увы, но весьма распространены случаи, когда после появления в семье младенца, папы просто начинали «жить» на работе, лишь бы избегать не слишком приятных обязанностей по уходу за новым членом семьи.

Что до женщин, то работа для них, как показывают опросы - вещь второстепенная и необходимая для поддержания материальных возможностей и общения.

Но если существует перекос в какую-то сторону, то женщина будет чувствовать себя неуютно.

Жена - менеджер домашних проектов

Существует выражение, что пока женщина все делает по дому, этого никто не замечает и лишь только стоит ей прекратить это делать, как муж тут же начинает страдать. От отсутствия вкусной домашней еды, выглаженных рубашек и чистых носков, продуктов в холодильнике и т.д.

Все это - результат ежедневного труда женщины, который является единым отлаженным механизмом для поддержания семейной жизни.

Жена виртуозно управляет жизнью семьи, умея на ходу решать проблемы мужа и детей.

Но это не означает, что ее не терзает обида от постоянной эксплуатации, которую не замечают домашние.

Дефицит общения

Конечно, речь в этом случае идет не об обсуждении «что приготовить на ужин» или успеваемости ребенка в школе.

Женщины так устроены, что им требуется разговаривать и общаться.

И если муж в ответ на ее «болтовню» не реагирует - это может стать серьезной причиной эмоционального взрыва, поскольку даже в кажущихся с мужской точки зрения словах жены, она ищет поддержки.

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Фото:mamodet.com



