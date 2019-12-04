Как защититься от повседневного стресса

Стресс сопровождает человека на протяжении всей жизни. Всевозможные эмоциональные потрясения, переживания по любому поводу и горечь рухнувших надежд накрывают человека с головой, как только он выходит на улицу. Даже если запереться дома - стресс проникнет и туда.

В условиях стремительной жизни, суеты мегаполисов и постоянных забот и хлопот от стрессовых ситуаций избавиться невозможно. Но есть методы не только борьбы со стрессом, но и просто сведения к минимуму уровня его воздействия и уменьшения вредных последствий.

Если человек довольно долгое время находится под воздействие стресса, то в организме происходят вполне конкретные изменения. Причем не в лучшую сторону для здоровья. Наблюдается учащенное сердцебиение, высокий уровень глюкозы в крови расширение зрачков. Не говоря уже о перепадах настроения, подавленном состоянии, синдроме хронической усталости, депрессивных проявлений. В итоге происходит обострение вредных привычек в виде переедания, курения и пьянства.

И это еще не все. В любом случае, если этого не понимать и не предпринимать никаких действий, стресс поглотит человека с головой и станет им буквально управлять, лишая его сил и здоровья.

Распорядок дня

Первое, что надо сделать, это установить удобный и правильный распорядок дня. Ложиться спасть и просыпаться лучше в одно и то же время. Не стоит засиживаться перед телевизором до глубокой ночи, чтобы потом мучительно вставать утром, когда надо идти на работу. Привести себя в порядок в таком случае будет намного сложнее. А сил на борьбу со стрессом совсем не останется.

Поддержка родных

Не стоит стесняться искать поддержку среди родных и близких, даже если поначалу с ними будет сложно найти общий язык. Во-первых, они тоже люди, и тоже испытывают каждодневный стресс, не говоря уже о заботах и хлопотах, усталости и собственных проблемах.

Лучшей опоры все равно не найти. Семья и домашний очаг порой становятся лучшим лекарством от всех возможных и невозможных зависимостей и депрессий.

Не сидеть дома

Лучшее средство от стресса - активность. Во-первых, лечит любимая работа. Во-вторых - физические нагрузки. Умеренные занятия спортом бодрят, снимают стресс, поддерживают форму, и, конечно, дают удовольствие, переходящее в легкое состояние эйфории.

Правильное питание

Питаться надо не только правильно, но и системно. Здесь также необходимо соблюдать режим, принимать пищу желательно одно и то же время.

Переедать не стоит, перегружать желудок также не следует. Но диетологи советуют не ограничивать себя в основных продуктах. В частности, очень полезны от стресса жирная рыба, орехи, яйца, злаковые, свежие овощи и темный шоколад.

Не помешает сбросить пару килограммов. Но увлекаться не стоит. Быстро и резко худеть тоже вредно.

Расслабление

Надо уметь расслабляться. Для этого существуют различные методики от медитации до различных видов массажа. Перед сном, например, врачи рекомендуют делать самомассаж. Это расслабляет мышцы, снимает тонус, психоэмоциональное напряжение и в итоге стресс.

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Фото:sparklegowns.com