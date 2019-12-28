Отказ - грубость или искусство?

«Да и нет весят одинаково,» - гласит известная швейцарская пословица. Несмотря на это, люди почти постоянно испытывают дискомфорт при необходимости отказать собеседнику в просьбе или услуге. Происходит это из-за стереотипов, нежелания портить взаимоотношения, страха показаться грубым или не получить желаемое впоследствии, а также по другим причинам. Но в отказе нет ничего противоестественного или грубого. В чем же заключается умение отказывать и говорить «нет», не сожалея об этом?

Прежде всего - в умении не винить себя. Каждый имеет право на личное пространство, выбор, определенное решение и свободу действий. К сожалению, общество и негативный опыт загоняют человека в угол, заставляя думать, что он вечно кому-то чем-то обязан. Но на самом деле, предлагая что-либо, никто не стремится ограничить собеседника или принудить к соглашению. С пониманием этого исчезают внутренний конфликт, неуверенность и появляется возможность мыслить рационально и независимо.

Второй немаловажный пункт - позитив. Искусство отказа заключается в том, чтобы не обидеть собеседника, и придать слову «нет» светлый, даже веселый оттенок. «Это великолепная идея, но...», «прекрасный план, как жаль, что мне не удастся...», «звучит заманчиво, однако...», «эх, такая компания, такая вкуснятина, а я...» - эти и подобные фразы помогут сгладить неловкость и убедить человека во взаимном добром расположении. Желательно, чтобы это расположение было искренним или хотя бы не несло неприятного «двуликого» подтекста: расположение собеседника - важнейшая часть любого диалога.

Третье - сильная аргументация. Ссылаться можно на загруженность, другие планы, важные встречи и поездки, главное, чтобы звучало весомо и убедительно. «Я не хочу» или «я не могу» - самые простые, но обидные и слабые аргументы. Лучше сказать «я бы с удовольствием, но необходимо доделать тот отчет» или «мне было бы приятно, но у меня запланирована встреча с клиентом / заседание / слушание проектов / семейный ужин и т.п.». В таком случае отказ будет воспринят скорее положительно, и никто не почувствует себя обиженным. Еще один прием - фраза «я подумаю». В любом контексте она будет приемлема и выиграет время для размышления и, если потребуется, подготовки убедительного отказа.

Умение «читать» людей и быстро приспосабливаться к окружению тоже играет роль. Важно сознавать, кто выступает с просьбой или предложением, по какой причине, что ожидают услышать в ответ. Аргументы и заготовленные фразы, тон отказа - все зависит от статуса собеседника. Если отказ повлечет негативные последствия, которые нечем компенсировать, лучше к нему не прибегать.

Как и другие, искусство отказа имеет некоторые тонкости. При разговоре важно не выглядеть виноватым, зажатым, но и излишняя небрежность не рекомендуется; не лгать или лгать по минимуму и следить за своими движениями и мимикой, запоминать, что было сказано, чтобы впоследствии не было неприятных ситуаций; говорить искренне и открыто, ни в коем случае не грубить и не бросать резких фраз. Нельзя злоупотреблять чьим-либо терпением или пользоваться своим умением отказывать без необходимости, зато нужно (и важно) помнить - умение преподносить себя и свое мнение есть залог успеха и основа искусства отказа.

Фото:viectotnhat.com



