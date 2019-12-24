Ключи к психике

Всем нам известно, что психология - наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека. Значит, область ее изучения непосредственно относится к жизни каждого из нас, и люди, знающие некоторые психологические приемы, имеют значительное преимущество перед остальными. Но не у всех есть свободное время для погружения в глубины психоанализа и фрейдизма, поэтому мы упускаем важную информацию, которая могла бы помочь нам чувствовать себя уверенней и сделать нашу жизнь легче. Вот несколько простых и интересных фактов для лучшего понимания себя и окружающих.

1) Человек чувствует себя счастливым и успешным, когда он выполняет работу, которой он не занимался раньше. Выполнение одних и тех же задач на протяжении долгого времени перестает удовлетворять потребность мозга в постоянном исследовании. Если монотонной работы нельзя избежать, то рекомендуется чередовать ее с какой-то контрастной деятельностью, например, спортом или хобби.

2) Для того, чтобы к чему-то привыкнуть необходимо не более 2 месяцев. Например, если вы хотите начать заниматься спортом, то сделайте расписание тренировок и четко следуйте ему на протяжении этого времени. По истечению срока вы заметите, что у вас выработалась привычка и физические нагрузки стали даваться вам значительно легче.

3) Если вас мучают кошмары, возможно, что вы мерзнете ночью. Чем холоднее комната, тем больше вероятность увидеть дурной сон.

4) Большинство людей, попадая в незнакомую ситуацию, держатся справа. Если хотите быстрее обойти толпу, оставайтесь как можно левее.

5) Люди чаще нарушают правила и нормы поведения, если видят явные признаки беспорядка. Поэтому если хотите не отставать от графика работы и успевать больше, поддерживайте окружающее вас пространство в чистоте и порядке.

6) Когда человек сталкивается с яростным отстаиванием позиции, противоречащей его собственной, то он также начинает защищаться и спорить. Спокойному же собеседнику люди противостоят неохотно.

7) Люди с низким уровнем квалификации зачастую переоценивают собственные способности и не могут признавать ошибочность своих решений. Более компетентные люди наоборот склонны занижать собственные способности. Именно поэтому по карьерной лестнице за счет самоуверенности поднимаются менее квалифицированные специалисты.

8) Если человек пытается что-то вспомнить и при этом смотрит прямо в глаза, можете быть уверены, что вас обманывают.

В современном мире знание азов психологии человеческих отношений так же важны, как и соблюдение правил этикета. Однако фундаментальное изучение науки - занятие сложное, поэтому многие бояться браться за такую работу. На самом же деле запомнить несколько психологических фактов посильно каждому, а главное, это поможет вам научиться располагать к себе окружающих и поспособствует лучшему пониманию своего внутреннего «я».

Фото:novosibirsk.voenpereezd.ru



