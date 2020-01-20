Тренировка мозга: остановить многозадачность

Гибкость онлайн-жизни, связанной с жизнью мобильной, превращает ваш мозг в кашу. Делайте по одной вещи за раз, - советуют психологи.

Привычка рассеивать внимание становится серьезной проблемой. Люди сегодня неспособны просто читать, не проверяя почту, не отвлекаясь на мессенджеры и прочие «важные» вещи. Вы и сейчас, читая эту статью, вероятно, уже проверили электронную почту или Facebook. Не так ли?

А запомнили ли что-то из прочитанного? Вряд ли...

Хотите снова научиться сосредотачиваться и не разбазаривать внимание по пустякам?

Тогда для вас простой комплекс упражнений от Стевера Роббинса.

Вернитесь в недалекое прошлое

Основной принцип прост: удалите от себя все возможности отвлечься, а затем просто держите свой мозг на одной задаче. Как? Как, например, в 1980-х.Тогда

телефоны были прикреплены к стенам, поэтому звонить можно было только в определенных местах;

было 2 телеканала и что-то интересное можно было посмотреть в строго отведенное программой передач время;

болтать по телефону за рулем было невозможно;

что мы еще упустили?

Но в целом, наверное, понятно: как правило, когда вы делали что-то одно, было трудно сделать что-то еще.

Читайте до конца

Новое правило: когда вы начинаете читать статью, вы должны закончить. Таково правило. Если Вы читаете первый абзац, Вы должны прочитать до конца. Сначала это будет трудно, но заставьте себя. Тренируйте свой мозг так, как атлеты тренируют тело.

Вы обнаружите, что это делает две вещи:

помогает вам сосредоточиться,

учит осознавать, какие ссылки вы выбираете для щелчка (вы же к ним сможете вернуться, только дочитав основной текст).

Пишите? Вот и пишите

Когда вы пишете, используйте метод Хемингуэя. Начните печатать и продолжайте. Используйте полноэкранный текстовый редактор, который устраняет визуальное отвлечение. Отключите ВСЕ уведомления. Затем начните печатать и не останавливайтесь, пока не закончите. Затем вернитесь и отредактируйте. Довольно скоро вы будете писать бестселлеры так же быстро, как Даниэль Стил!

Разговаривая с кем-то, только разговаривайте

Когда вы с кем-то разговариваете, выключите телефон. Или, по крайней мере, завибрируйте и уберите с глаз долой.

Если вы хотите, чтобы взорвать свой ум с продвинутым упражнением, попробуйте сосредоточиться во время текстовых сообщений с кем-то. Вместо того, чтобы переключаться на какую-то другую деятельность, пока вы ждете ответа другого человека, просто оставайтесь и ждите ответа, не делая ничего другого. Вы узнаете, как мало на самом деле сообщается в тексте, и как медленно это происходит.

Используйте социальные медиа и электронную почту экономно

Социальные медиа и электронная почта по своей сути многозадачны. Ваше внимание переключается между темами в любом порядке, в котором они попадают на вашу ленту, канал или почтовый ящик. Используйте их экономно. Как и насыщенные жиры, они вредны для здоровья, но очень вкусные и вызывают привыкание.

Короче говоря, сделайте все возможное, чтобы начать обучение мозга тому, как оставаться сосредоточенным. Говорить, слушать, читать и писать - это все, что мы делаем лучше и быстрее, когда мы делаем сосредоточенно.

Коротко: начиная что-то делать, полностью удалите отвлекающие факторы, и если ваш ум дрейфует, подождите, пока он вернется, а затем продолжайте идти.