Как победить блюз расставания

Встречались ли вы неделями, месяцами или годами-когда это заканчивается, вы испытываете целый ряд эмоций и чувствуете неуверенность в завтрашнем дне.

Исследования психотерапевтов даже показывают, что боль от распада отношений может активировать болевые рецепторы в нашем мозге так же, как и физические травмы.

Как пережить этот период с минимальными потерями, рассказали психологи из гарвардского университета.

Возвращение к себе

После распада самая большая потеря, как правило, это потеря чувства себя. Постарайтесь понять, какое занятие вам поможет заполнить образовавшуюся пустоту.

Начните с рассмотрения основ. Вам нужно правильно питаться, гулять или хорошо выспаться? Лучше ходить на занятия и работу, или немного отдохнуть?

Слушайте сигналы мозга и следуйте им.

Найдите хобби, которое заставит вас отвлечься. И неважно - будет это новое увлечение или давнее, а может быть и благополучно забытое.

Протянуть руку и обновить социальные контакты

Не закрывайтесь в своем одиночестве. Окружите себя людьми. Возьмите посреди рабочего дня паузу, чтобы сесть и пообедать с близким другом, чтобы просто поболтать ни о чем.

Запланируйте встречу с человеком, которого давно не видели. Это может помочь вам почувствовать перезагрузку и рассеять сплин.

Время траура

Мы все хотя бы раз в жизни, но переживали время подобного траура: просматривали Instagram бывшего, смотрели и пересматривали свои фотоальбомы, читали старые тексты. При этом вновь и вновь возвращались мыслями к тому, что он/она сейчас делают, думали о наших отношениях и даже представляли себе будущее, где все вернулось.

Вот этого всего, для вашего собственного психического здоровья, делать точно не нужно. Обозначьте границы. Например, установка таймера телефона на десять минут утром и вечером, чтобы проверить социальные медиа и заставить себя остановиться, когда таймер «блямкнет» - оптимальный вариант, который заставит перейти к другим -важным здесь и сейчас- вещам.

Через некоторое время специалисты рекомендуют урезать таймер до пяти минут, затем только раз в день или раз в неделю. В конце концов, вы сможете отучить себя оплакивать прошлое. И начнете жить по-новому.