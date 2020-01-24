Обнимайтесь, и будет вам счастье

Споры с близкими, разговор на повышенных тонах с боссом и куча других неприятных ситуаций могут надолго выбить из колеи, испортив настроение на весь день.

Психологи пенсильванского университета нашли - как они сами заявляют - универсальное и практически безотказное средство вернуть себе хорошее расположение духа. К тому же абсолютно бесплатное.

«Обнимайтесь, - говорят они, - и стресс уйдет».

Майкл Мерфи, психолог из Университета Карнеги-Меллона в Питсбурге и его команда брали интервью по телефону у 400 взрослых мужчин и женщин. В течение двух недель поздним вечером они расспрашивали людей об их социальных контактах в тот день.

Обедали ли с коллегами? Смотрели телевизор со своим супругом? Ходили в кино с друзьями? Брали детей куда-нибудь? Был ли какой-либо конфликт? И как часто обнимал их кто-нибудь.

После беседы респонденты оценивали свое настроение за день по шести категориям - спокойный, счастливый, полный бодрости, злой, напряженный и грустный - по пятибалльной шкале. Варианты варьировались от «не чувствовал себя так вообще сегодня» до «чувствовал себя так много раз сегодня».

Люди отмечали, что чувствовали себя хуже в те дни, когда у них был конфликт. И значительно лучше, когда их обнимали.

На основании этого исследователями был сделан вывод, что объятия защищают от негативных ощущений независимо от того, чем они были вызваны.

«Обнимайтесь, и ощущения счастья в жизни станет больше», - подводит итог Майкл Мерфи.