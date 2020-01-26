Как не наступать на одни и те же грабли

Неудачи являются частью жизни для всех, но эти камни преткновения могут быть чрезвычайно трудными, даже изнурительными. Особенно, когда повторяются похожие ситуации.

Принятие определенных шагов может помочь «уклониться» от них, уверены психологи из Калифорнийского университета.

Уклоняемся от неудач

Легко повторно «попасть в ловушку», снова и снова «прокручивая» уме происшествие, которое имело место быть. Но вместо того, чтобы просто пережить это событие, уделите время для внимательного анализа своих чувств, с ним связанных.

Запишите их на бумаге. Это может дать вам представление о ситуации, помочь извлечь уроки из опыта и, наконец, начать двигаться вперед.

Вместо того, чтобы ругать себя за ту роль, которую вы сыграли в том, что произошло, проявите то же сострадание, которое вы проявляете к друзьям и близким, когда видите, что они борются с серьезной проблемой. Будьте добры к себе - это может изменить Ваше для поиска лучших решений в будущем.

Если ситуация была вызвана действиями другого человека, прощение может помочь вам двигаться вперед. Это не обязательно означает, что вы должны примириться с преступниками-возможно, их действия непростительны, и вы не можете вернуться к отношениям, которые у вас были раньше.

Но прощение их остановит вас от траты вашей ценной энергии на сдерживание обиды и, опять же, позволит вам идти вперед и не попасть в ловушку прошлого.

Вместо того, чтобы зацикливаться на негативных чувствах или пытаться похоронить их, эти методы могут помочь восстановить чувство контроля и вернуть вам уверенность, необходимую для продвижения вперед.