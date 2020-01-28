В ладу с собой
Какая эмоция управляет вашим поведением
Многие психологи сравнивают эмоции и чувства с красками: они обладают разными цветами и интенсивностью, могут смешиваться друг с другом и порождать нечто совершенно новое. Согласно исследованиям, каждый человек несет в себе какую-то ведущую эмоцию, обуславливающую его поведение.
Базавые эмоции
Радость
- Защитное поведение сопровождается следующим: человек боится лишний раз нарушить чужое личное пространство, старается соответствовать общепринятым стандартам поведения, очень озабочен тем, как он выглядит, старается быть всегда вежливым и любезным, даже если ему этого не хочется.
Доверие
- Человек жаждет быть признанным и добиться наибольшего и наилучшего внимания окружающих. Из этого вытекают и другие защитные реакции, сопровождающиеся хвастовством, чрезмерной жалостью к себе, тягой к пафосу и патетичности. Кроме того, человек может разучиться критиковать самого себя в необходимых ситуациях.
Страх
- Отвергнутый обществом страх порождает уход в себя, замкнутость, излишнюю покорность и робость. Человеку тяжело контактировать с другими людьми, он не ищет новых знакомств и стремится избегать проблемных ситуаций.
Удивление
- Человеку с удивлением в качестве основной эмоции, которую подавляют, склонны импульсивность, легкая внушаемость и быстрый переход от одного настроение к другому. О таких людях принято говорить как о «легкомысленных».
Печаль
- Защитное поведение, порождаемое этой эмоцией, связано со стремлением быть оригинальным, самокопанием, нередко человек преуспевает в разных видах деятельности. Однако он также склонен к потере самоуважения.
Брезгливость
- Защитное поведение: эгоизм, избыточная гордыня, нетерпимость к любой критике и замечаниям, требовательность как к себе, так и к окружающим, обостренное чувство справедливости.
Гнев
- Люди, которыми управляет гнев, склонны к вспыльчивости и принятию решений «сгоряча». В отличие от брезгливости, из-за которой критика воспринимается в негативном ключе, но молча, гнев порождает постоянные конфликты на почве критики. Часто таким людям присуще отсутствие чувства вины и раздражительность.
Ожидание
- Люди склонны усиливать контроль над всеми аспектами собственной жизни, из-за этого их нелегко становится узнать другим людям, а также анализировать все действия, вести себя добросовестно и порядочно, любить порядок во всем. Такие люди индивидуалисты и отличаются чрезвычайно предусмотрительностью.