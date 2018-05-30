Шенген для "Хванчкары"

31.05.2018 | 02:09

Евросоюз дал зеленый свет грузинскому вину. В соответствии с соглашением о взаимной защите географических названий, подписанным с Тбилиси, Брюссель признает качество продукции, экспортируемой республикой в страны сообщества. А значит, "Хванчкара", "Цинандали" и "Киндзмараули" совсем скоро могут появиться на европейских прилавках. Но найдут ли они своего покупателя?

К. Кукава о европейском рынке

Столь знаменательное событие, как выдача своеобразного "винного Шенгена", произошло в рамках переговоров между Грузией и Евросоюзом о свободной торговле. Несмотря на то что соглашение о взаимной защите географических названий было подписано еще в июле прошлого года, одобрение со стороны Брюсселя документ получил только сейчас. В общей сложности пропуск на прилавки Европы получили 18 наименований грузинских вин. Среди них - хорошо знакомые "Хванчкара", "Цинандали", "Киндзмараули", "Манави", "Гурджаани" и "Ахашени".



Россия испытает чувство вина

По заверению некоторых представителей грузинской винодельческой отрасли, важность достигнутых договоренностей с ЕС трудно переоценить. "Сегодня из 27 стран, куда экспортируется продукция нашего предприятия, десять - члены ЕС, - рассказывает президент компании "Тбилвино" Гага Маргвелашвили. - Наша продукция отвечает всем требованиям качества, принятым на этом рынке. А после оформления договора о свободной торговле с ЕС конкурентоспособность грузинского вина еще вырастет, и это станет дополнительным поводом для европейских импортеров заинтересоваться грузинским вином".

После эмбарго, наложенного Россией на грузинские товары в 2006 году, Тбилиси активно ищет новые каналы для сбыта своей продукции. Впрочем, попытки завоевать любовь потребителей в Соединенных Штатах и Китае нельзя назвать успешными. Как считают эксперты, заменить рынок СНГ, в частности российский, Грузия не сможет. "Ни Европа, ни другие страны не знают, что такое грузинские вина, - отмечает заместитель генерального директора сети алкогольных гипермаркетов Vinberry Галина Забасень. - Для того чтобы они их узнали, полюбили и начали потреблять в таких количествах, чтобы это устроило отрасль, чтобы она могла возродиться и расправить плечи, должно пройти много лет".

Кроме того, полагает специалист, Европа в принципе не способна переориентироваться на грузинские вина: они являются природно-полусладкими, тогда как европейцы из поколения в поколение пьют сухое вино. Поэтому переломить определенные и устойчивые гастрономические пристрастия, которые сложились за долгие годы, в обозримом будущем не представляется возможным. Есть и еще один важный момент: европейцы крайне настороженно относятся к чужеродным надписям на бутылочных этикетках - всему виной ассоциации с арабским миром и террористами.

По мнению другого собеседника GTimes, лидера грузинской оппозиционной партии "Свободная Грузия" Кахи Кукавы, соглашение с Евросоюзом, с точки зрения расширения возможностей для экспорта вина, можно только приветствовать. Однако торговый потенциал Европы и России - не сопоставимые для Тбилиси вещи. "Сейчас Грузия продает на мировом рынке около 12 миллионов литров вина. Из них в Европу уходит примерно 8-9 миллионов литров.