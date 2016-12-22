Саакашвили в 2008 году вынудил Россию вмешаться в конфликт в Южной Осетии, уверен эксперт

20.07.2015 | 15:54

"Россия тестирует наше терпение",- заявила 19 июля министр обороны Грузии Тина Хидашели, назвав установку демаркационных указателей вдоль административной границы непризнанной республики Южная Осетия частью российской провокации.

Как заявил официальный Тбилиси, 10 июля российские военные разместили новые указатели вдоль границы Южной Осетии на прилегающих территориях к селу Цителубани Горийского района и селу Орчосани Ахалгорского района, вблизи с которыми проходит главная автомагистраль Грузии Восток-Запад. Таким образом, "на оккупированной территории", не контролируемой Тбилиси, как об этом говорит грузинская сторона, оказались 1605 метров нефтепровода Баку-Супса, управляемого компанией ВР, пишет Pravda.Ru.

Так ли это, рассказал в интервью Pravda.Ru заместитель генерального директора Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.

"Очевидно, что этот факт имеет место, но демаркация осуществляется в одностороннем порядке, потому что Грузия не признает республику Южная Осетия и отказывается вести с ней какие-либо переговоры по приграничным вопросам. Что касается вопроса о нефтепроводе, то со стороны официального Тбилиси имеет место попытка привлечь внимание тех западных игроков, которые серьезно вложились в энергетические проекты на территории Азербайджана и Грузии, чтобы каким-то образом извлечь дополнительные пропагандистские очки из этого. Но мне не кажется, что это не приведет к каким-либо существенным успехам. Потому что заявления госпожи Хидашели не первые в этом ряду. И мы видим, что реакция на эти заявления со стороны западных стран достаточно сдержана, если она существует вообще", - заявил Андрей Арешев.

Корреспондент Правды. у поинтересовался, обоснованы ли претензии Грузии, что Россия пытается втянуть ее в вооруженный конфликт?

"России не нужны вооруженные конфликты по периметру своих границ, это было подтверждено в 2008 году, когда Михаил Саакашвили начал войну на территории Южной Осетии, он разрушил перед этим все миротворческие форматы и только тогда вынудил Россию вмешаться вооруженной силой. Поэтому здесь какие-либо провокации, конечно, будут иметь место, но я не могу сказать, что они приведут к каким-либо практическим последствиям. На мой взгляд, эта буря имеет информационный характер в виде пропагандистских наскоков", - отметил эксперт.

Корреспондент Правды.Ру уточнил, какова позиция правительства Южной Осетии?

"Правительство Южной Осетии в соответствии с теми документами, которые заключены с Россией, проводит демаркацию при материальной и организационной помощи России в соответствии с границами бывшей Югоосетинской автономной области, как они обозначены на карте. Естественно, возникают те или иные спорные вопросы, которые в идеале нужно было бы решить с грузинской стороной. Возможно, если бы конструктивный диалог был бы налажен, то можно было бы решить и какие-то другие вопросы", - отметил Андрей Арешев.

В Тбилиси 18 июля состоялся митинг, на котором протестующие обвинили правительство в том, что оно не делает ничего, чтобы предотвратить "ползучую оккупацию" Грузии. Корреспондент Правды.Ру спросил, может ли конфликт на границе привести к обострению ситуации?

"Я думаю. это не исключено, так или иначе это будет использоваться оппозицией для того, чтобы обвинять действующее правительство Грузии в недостаточном патриотизме и в недостаточной решимости защищать интересы своей страны. Но это в основном все риторика, даже если мы предположим, что в Грузии будет какое-то другое правительство, то непонятно, как бы оно вело себя в сложившейся ситуации. Очевидно, что изначально не надо было развязывать вооруженный конфликт и договариваться с жителями тех территорий, которые в Грузии считают своими. Но произошло так, как произошло. И я думаю, что только тяжелый переговорный процесс с той же Южной Осетией может привести к каким-либо позитивным для Грузии результатам", - заключил Андрей Арешев.