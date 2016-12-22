Журфак МГУ: Что между мечтой и поступлением?

23.07.2015 | 11:35

Не первый год ходят слухи вокруг коррупции в престижных столичных ВУЗах. Совершенно волшебным образом вчерашние одиннадцатиклассники-троечники получают высшие баллы за вступительные экзамены, а медалисты и ребята с высокими ЕГЭ не проходят из-за плохих результатов тех же самых вступительных. В чем причина такого мистического несоответствия баллов на ЕГЭ и баллов за вступительные экзамены? Почему на собеседованиях поступающим занижают баллы? Приемная кампания каждого года богата на подобные вопросы, как со стороны абитуриентов, так и со стороны их родителей. Приемная кампания-2015 не стала исключением. С подачи проректора МГУ имени Ломоносова Петра Вржеща был организован очередной скандал.

Вступительные испытания на «журфаке» прошли с 9 по 16. Ребята писали две темы на выбор «Музыка: мой плей-лист» и «Газета для всей Росси». На собеседованиях же проверялись мотивация абитуриента, уровень его общей эрудиции, способность поддержать диалог. Опубликовали результаты вечером 18 июля. Многие были своим результатами крайне удивлены.

Для несогласных с вердиктом экзаменационной комиссии организована специальная процедура - так называемый «показ работ». В течение «показа» абитуриенты могли ознакомиться со своей работой, а, точнее, со своими ошибками и задать вопросы о результатах проверки своего сочинения непосредственно тому, кто проверял работу.

Именно во время показа и произошел первый скандал. Согласно регламенту МГУ абитуриент, не достигший совершеннолетия, имеет право ознакомиться со своей работой вместе с доверенным лицом. Понятно, что в качестве такого лица может выступать и его законный представитель: такая защита права несовершеннолетнего закреплена Семейным кодексом РФ. Неопытный, незрелый в профессиональных вопросах абитуриент в действительности не сможет понять, насколько объективно была оценена его работа.

Но, как это часто и происходит, закон остался законом в МГУ только на бумаге. Родители не были допущены на показ работ: организаторы процедуры заявили, что для входа на показ требуется нотариально заверенная доверенность, и если она есть, то посмотреть работу допускают либо самого абитуриента, либо его законного представителя.

Дошло до вызова полиции. Знающие свои права и права своих детей, родители посчитали нужным зафиксировать нарушение прав поступающих. Полицейские, кстати говоря, ухмыльнулись, услышав про необходимость нотариальной доверенности от законных представителей. Заявление было принято, показания конфликтующих сторон - зафиксированы

В комнате Центральной приемной комиссии МГУ недовольные родители написали письмо ректору МГУ Петру Вржещу. Вржещ незамедлительно ответил: в личном письме он указал, что произошедшее совершенно не противоречит уставу МГУ и Семейному Кодексу РФ. Интересно, что Вржещ по образованию химик, и он не столь сведущ в вопросах юридических. Поэтому по вполне очевидным причинам проректор МГУ сказал, что просто подписал бумажку, которую ему дали, даже не прочитав ее содержание.

Через два часа после показа работ проходит следующая процедура - апелляция. Ожидалось, что в течение апелляции абитуриенты будут приводить доводы в пользу своей работы, а специальная апелляционная комиссия их будет либо принимать, либо отклонять и, значит, баллы либо повышать, либо оставлять такими же. На деле же каждому из сотни абитуриентов журфака, пришедших защитить свою работу, были выданы заранее распечатанные бумаги, на которых было написано: оснований пересмотреть баллы не найдено.