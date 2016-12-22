Грузия не изменяла отношения к санция против России

30.07.2015 | 18:44

Никаких новых решений по вопросу антироссийских санкций правительство Грузии не принимало. Об этом заявил журналистам спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.

"Совет Евросоюза в июне прошлого года в связи с событиями на Украине установил 12 различных санкций против России. 23 июня прошлого года Грузия присоединилась лишь к одной из этих санкций, касающейся экспорта продукции, изготавливаемой в Севастополе и Крыму. 19 июля этого года состоялось продление Советом Евросоюза в автоматическом режиме этих санкций еще на год. Со стороны Грузии речи нет о каких-то новых решениях по этому вопросу", - сказал он.

Однако ранее СМИ уже успели распространить информацию о том, что Грузия присоединилась к санкциям Евросоюза против России, ссылаясь при этом на декларацию Еврокомиссии "О присоединении к ограничительным мерам из-за ситуации вокруг Крыма и Севастополя", пишет Pravda.Ru.

Напомним, сегодня ряд европейских стран подтвердили Совету ЕС свои решения продлить режим присоединения к санкциям ЕС против Крыма и Севастополя до 23 июня 2016 года.

В заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета ЕС 28 июля, говорится в том, что "страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страны входящие в европейскую зону свободно торговли - Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, а также Украина и Грузия присоединились к декларации Совета ЕС от 19 июня о продлении срока действия запретительных мер ЕС против Крыма и Севастополя до 23 июня 2016 года",

Комментируя это решение, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, не исключил, что к этим странам могут быть применены ответные меры. Между тем, все чаще в Европе говорят о том, что ответные контрсанкции России заметно дестабилизировали экономическую ситуацию в Европе.

Так, обозреватель французской газеты La Croix Антуан д'Абундо отмечает, что за время контрасанкций французские производители мяса, молока, овощей и фруктов успели почувствовать на себе их воздействие.

"В 2014 году ответные меры, принятые Россией, спровоцировали сокращение экспорта французских сельскохозяйственных и продовольственных товаров на 23%, в тот год он принес лишь 586 миллионов евро против 760 миллионов в 2013 году", - приводит д'Абундо данные Министерства иностранных дел Франции.