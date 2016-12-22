Российским авиакомпания разъяснили, в аэропортах каких стран надо быть особенно бдительными

17.11.2015 | 14:41

Российские авиакомпании получили телеграмму от Росавиации, в которой содержится списков стран, где основные меры безопасности следует соблюдать особенно тщательно.

В списке значится 47 стран. Это аэропорты Австрии, Алжира, Албании, Азербайджана, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Египта, Индонезии, Испании, Италии, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Кипра, Кувейта, Ливии, Ливана, Марокко, Малайзии, Македонии, Молдавии, Мьянмы, ОАЭ, Пакистана, Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Сирии, США, Судана, Таиланда, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Туниса, Франции, Филиппин, Черногории, Уганды, Узбекистана и Шри-Ланки.

В рекомендациях говорится о необходимости осуществлять с повышенными мерами авиационной безопасности все регулярные транзитные и чартерные рейсы с пассажирами на борту как из, так и в аэропорты, пишет Pravda.Ru.

В аэропортах этих стран не рекомендуют пополнять запасы воды и сухого питания. Вместо этого пополнять запасы нужно в российских аэропортах.

"Также рекомендовано по возможности организовать техническое обслуживание воздушных судов силами собственных технических составов или экипажей, максимально сократив без ущерба для безопасности полетов число видов наземного обслуживания в данных аэропортах", - сообщил источник.

Экипажам рекомендовано следить за тем, как сотрудники зарубежных аэропортов обслуживают суда и проводят посадку пассажиров.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, сегодня глава ФСБ России Александр Бортников официально заявил, что российский самолет А321, потерпевший крушение над Синайским полуостровом, был уничтожен террористами. Экспертиза подтвердила, что среди обломков лайнера были обнаружены взрывчатые вещества, а само взрывное устройство было спрятано в салоне самолета.







