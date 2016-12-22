Почему Грузия отказалась поддерживать резолюцию ПАСЕ по Украине?

14.10.2016 | 14:57

13 октября грузия не стала голосовать за антироссийскую резолюцию ПАСЕ, касающуюся положения дел на Украине. Резолюция предусматривает вывод российских войск с Донбасса (которых там нет, согласно данным ОБСЕ), а также заявляет о невозможности проведения выборов на востоке Украины.

В этой связи украинские политики заговорили о предательстве близкого партнера.

- Чем вызвана позиция Грузии в ПАСЕ?

- Я думаю, что она вызвана рациональным взглядом на отношения России, Грузии и Украины. Грузия сознательно не хочет оказаться в контексте украинского кризиса. Она не хочет принимать в этом участие. У этой позиции есть две причины. Обе стороны подписали соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Грузия в этом проекте скорее хорошист или отличник, а Украина двоечник или троечник. Грузия может похвастаться более-менее успешными реформами, проведенными, в том числе, и по рекомендациям Европейского Союза. Грузия - это свидетельство успехов политики восточного партнерства, а Украина - символ неудач. Грузия не хочет быть в одном пакете с Украиной, не хочет, чтобы ее в Брюсселе рассматривали рядом с Киевом. Это первая причина.

Вторая причина заключается в том, что на Украине получили защиту от уголовного преследования представители команды прежнего грузинского президента Михаила Саакашвили. Причем, Саакашвили сделал множество заявлений, которые не оставляли сомнений в том, что он рассматривает свою должность на Украине как трамплин для возвращения в Грузию. И это не может не раздражать официальные власти Тбилиси, которые после выборов укрепили свои позиции, я имею в виду партию "Грузинская мечта".

Третье, в Грузии хорошо понимают, что означает украинский кризис для России. Грузия не в состоянии повлиять на исход конфликта в Донбассе. Поэтому, какой смысл выражать солидарность с Киевом, раздражая при этом Москву притом, что от этой солидарности никому не будет ни холодно, ни жарко.

- Это позиция не только лидера партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили?

- Я думаю, что сейчас это позиция довольно широких слоев грузинского политического класса, связанных с упомянутой партией. Конечно, позиция Единого национального движения совсем иная.

- Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава назвал то, что грузинская делегация не голосовала в ПАСЕ за резолюции по Украине, "помощью" президенту РФ Владимиру Путину". В чем заключается помощь?

- Это демагогия просто. Это та чушь, на которую не надо обращать внимания. Нет тут никакой помощи. Просто когда в следующий раз будут обсуждать торгово-экономические связи, конкретные сделки, вопросы выдачи Грузии ее граждан, отбывающих уголовное наказание в России, это голосование создает хороший фон для переговоров.

Кого и когда интересовали резолюции ПАСЕ, тем более, когда они интересовали Российскую Федерацию? Россия вообще не участвует в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы и не будет в ней участвовать в обозримом будущем. Украинские участники ПАСЕ, украинские политики потешили себя этой резолюцией. У нее только символический результат, и тот невелик.