Сатановский о кровавых планах США в Мосуле

06.11.2016 | 19:22

Американские военнослужащие открыто участвуют в наземной операции в городе Мосул, который иракская армия при поддержке возглавляемой США международной коалиции пытается отбить у запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ).

Факт участия американского спецназа в боях за Мосул стал неприятным сюрпризом для экспертов: ранее сообщалось, что все наземные операции против ИГ на территории Ирака ведутся только силами иракских вооруженных сил и отрядов курдского ополчения.

Не является ли решение бросить американский спецназ в бой в Ираке буквально накануне президентских выборов в США попыткой таким образом «подсобить» администрации Барака Обамы, а значит - поднять шансы его протеже Хиллари Клинтон? - задаются вопросом эксперты.

Военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq) сообщил, что в штурме Мосула, помимо иракской армии, принимает участие до батальона американских военнослужащих, речь идет примерно о пятистах спецназовцах с соответствующим боевым снаряжением.

«Это не военные советники, это полноценное боевое подразделение, с приданной военной техникой, с беспилотниками. Это подразделение вместе с иракцами принимает участие в штурме жилых кварталов Мосула», - подчеркнул Ахмад Марзук.

По словам источника, решение использовать американских военнослужащих в столь опасной операции - это, скорее всего, вынужденная мера.

«Захват Мосула усилит позиции Барака Обамы, а значит, Хилари Клинтон получит поддержку прямо перед выборами», - отметил Марзук.

Информация о прямом участии в битве за Мосул американских военнослужащих подтверждается и из других источников. Так, несколько дней назад французский военный журналист Бернар-Анри Леви (Bernard-Henri Lévy) побывал в окрестностях Мосула и сделал репортаж, в котором упоминаются и недавно появившиеся там бойцы американских спецподразделений.

«Кто такие эти молодые американцы, которые изнемогают от жары и щурятся на солнце, как ночные птицы? Чем они занимаются? Они - авангард коалиции, которая, наконец, решилась пойти на столицу при поддержке пешмерга (курдского ополчения - прим.) и иракской армии», - пишет французский журналист.

При этом руководство Ирака уверено, что резкое усиление активности США в битве за Мосул напрямую связано с американскими выборами, пишет Леви. Вот как описывает журналист беседу с президентом Ирака Масудом Барзани, который находится в укрепленном лагере в горах под охраной американских спецназовцев. «Да, у него был план на «завтрашний день», и ему жаль, что его партнеры в стремлении разобраться со всем до выборов в США не уделили этому плану должного внимания», - описывает Леви свой разговор с президентом Ирака.

Данные об американских военных, принимающих участие в наземных операциях против ИГ в Сирии и Ираке, приводит и CNN.

Впрочем, по мнению востоковеда, президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, основная кровавая каша в Ираке заварится уже после того, как американцы 8 ноября определятся в своем выборе.

Информация о прямом участии в битве за Мосул американских военнослужащих подтверждается и из других источников. Так, несколько дней назад французский военный журналист Бернар-Анри Леви (Bernard-Henri Lévy) побывал в окрестностях Мосула и сделал репортаж, в котором упоминаются и недавно появившиеся там бойцы американских спецподразделений.