Кахабер Гоготишвили: "Азербайджанское государство оказало значительную помощь Грузинской православной церкви"

05.12.2016 | 09:51

На прошедшей в Баку международной конференции "Традиции религиозной толерантности на Кавказе и модель мультикультурализма Азербайджана" руководитель делегации Грузинской православной церкви (ГПЦ), епископ Дмитрий зачитал обращение главы ГПЦ Илии II со словами благодарности в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева. О сотрудничестве двух соседних государств в религиозной сфере "Вестнику Кавказа" рассказал зампред отдела внешних дел патриархии ГПЦ, протоиерей Кахабер Гоготишвили.

— Отец Кахабер, как развиваются отношения между ГПЦ и Азербайджаном?

— Глава нашей церкви, патриарх Илия всегда уделял особое внимание отношениям с мусульманскими странами и, в первую очередь, с Азербайджаном. Это долговременная стратегия церкви, и особую роль в ее успехе сыграл Шейх Гаджи Аллахшукюр Гуммет оглы Пашазаде — признанный и всеми уважаемый духовный лидер мусульман Азербайджана. Уже многие годы шейха Азербайджана и патриарха Грузии связывают тесные дружеские отношения. Шейх часто приглашает святейшего патриарха в Азербайджан, в том числе на конференции по религиозной тематике. Сам он не раз бывал в Грузии. Кроме того, в Грузии, по рекомендации шейха, бывали и другие лидеры мусульманского мира. Мы можем с полным правом говорить о совместном миротворческом движении, которое возглавляют шейх Пашазаде и патриарх Илия. Важно учесть также отношения с мусульманскими лидерами других стран, в том числе Ирана. Я бы назвал эти отношения дружескими, культурными и цивилизованными.

— Сотрудничество в межрелигиозной сфере рассматривается в контексте взаимодействия "монотеистических религий"? Помнится, патриарх говорил об этом во время визита шейха в Тбилиси…

— Мы стремимся к мирному и искреннему сотрудничеству с мусульманской религией и другими религиозными конфессиями, в первую очередь, в миротворческой и культурной сферах. Если не считать некоторых печальных эксцессов, в Грузии никогда не было никаких гонений на представителей других религиозных конфессий — будь то христианских или мусульманских.

С Азербайджаном мы активно сотрудничаем в ходе международных семинаров и конференций. Существует огромный спектр вопросов, которые мы можем обсудить вне самой религиозной тематики — это и культура и миротворчество, межцивилизационное общение, общение между людьми. Мы вместе с азербайджанскими коллегами ищем пути мирного урегулирования всех конфликтов как в нашем регионе, так и во всем мире.

Сотрудничество религиозных организаций имеет огромное значение для укрепления и развития межгосударственных взаимоотношений. Азербайджанцы живут в Грузии, грузины живут в Азербайджане. Это важный аспект взаимодействия для духовного окормления и удовлетоврения религиозных потребностей христан и мусульман в обеих странах, бережного сохранения их идентичности. Не только этнической, но и религиозной.

— Как развиваются отношения между религиозными лидерами?