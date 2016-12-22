Свою женщину нужно любить и уважать

05.12.2016 | 12:38

Свою женщину нужно любить и уважать

Ведь на самом деле все твои знакомые будут рядом с тобой, когда у тебя все хорошо. Чаще всего все куда-то резко исчезают, когда тебе больше всего нужна поддержка, но она останется и будет с тобой. Что бы ни было, она будет готовить тебе еду, стирать твои вещи, мыть посуду, гладить твои рубашки и застегивать твое пальто, когда ты выходишь на улицу. Она обнимет и поцелует с утра, будет стоять на твоей стороне днем и спать рядом с тобой ночью, будет заботиться о тебе.

Так что обращайся с ней так, чтобы она каждый день ощущала твою заботу.. Чаще звони ей в течение дня, не стыдись сказать, что скучаешь, девушке приятно ощущать себя желанной. Не будь эгоистом, живи для нее, радуй ее сюрпризами и цветами, хоть иногда...

Девушки чаще делают ошибки, и иногда в чем-то она может быть неправа, просто объясни, почему так нельзя поступать и как правильно, ты же мужчина, её мужчина, она тебе доверяет и послушается тебя в любом случае, даже покапризничает. У нее нежное сердце, ранимое и чувствительное.. Это не ее вина, она такая, какая есть, ее переполняют эмоции, ей свойственно ошибаться.. Главное - люби её...

Валерия Верхорубова