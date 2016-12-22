Завтра у меня свадьба. Поздравить меня? Не думаю…

05.12.2016 | 16:52

Завтра у меня свадьба. Поздравить меня? Не думаю… На своем пути я повстречал немало девушек, с которыми были отношения — от месяца до года, от блондинок до брюнеток… И всегда был с ними честен, и никогда не было желания изменить. С Настей мы встречались 8 лет и было много всякого — счастье, ссоры, скандалы, расставания, слезы, потом снова ссоры, снова скандалы… Расставались десятки раз.



Но пару месяцев назад я услышал: "Или мы женимся, или расходимся, я так больше не могу!". Да-да. Она уже это говорила в течение 3-х последних лет скандалов. Каждый раз у меня портилось настроение от этого и мы ссорились. Но в этот раз я понял, что это уже последняя и решающая точка — или сейчас или никогда. Ну не хочу я жениться и все! Хочу быть

свободным! Через силу? Не хочу! Но я уже привык к ней, не хотелось ничего менять… В итоге стиснув зубы я принял решение пожениться, лишь бы меня не доставала с этим тупым вопросом! Но после этого между нами совсем пропала близость. Просто как отрезало.



Приходя домой я не здоровался, когда она пыталась шутить — я лишь холодно смотрел в сторону. Когда она вскрикивала от ожога пока готовила ужин — я делал вид, что не замечаю. Я не понимал, что со мной происходит… Мне не хотелось ни целовать, ни пожалеть ее, ни поддержать, даже когда она болела с температурой под 40 градусов. И в один день я обнаружил, что я заглядываюсь на других девушек. Когда моя будущая жена пыталась узнать, что у меня с настроением, поддержать и приобнять, я ее просто игнорировал , ссылаясь на большой объем работы. А сам когда она засыпала — втайне смотрел фотографии других девушек, стрелял глазками на улице другим девушкам в юбках.



В некоторых скандалах я даже швырял ее на диван, а пару раз дал пощечину, просто выходил из себя… С ее комплекцией я мог и сломать ей что-нибудь! Но вот я почти женат, что делать? Не прийти на свадьбу? Ну не могу я больше так и не хочу. Мы уже позвали всех родственников, гостей, все распланировали — шикарный банкет после выездной регистрации брака. Как это все отменить?



Вчера я написал ей в смс, что передумал жениться, но свадьбу сыграть надо для наших родственников, а потом разведемся через пару месяцев, что чувства ушли. Обычно она отвечала в течение получаса — не всегда сразу видела сообщение. Тишина. Подумал, что занята. Не хотелось в этот день ее видеть вообще, не потому что она что-то сделала плохо, Наоборот — отличная хозяйка, красивая фигура. Вот просто не хотелось и все. Через два часа занервничал, решил позвонить: "Телефон абонента выключен, или находится вне зоны действия сети"… Подумал, что сел телефон. Наступил вечер. 21:00 а с работы все нет. Решил позвонить ее маме. Спутся 15-20 гудков берет трубку.



— Алло?

— Здравствуйте, Тамара Александровна, это Сережа. Настя случайно не у Вас?

— Нет, сегодня весь день не могла до нее дозвониться! Подумала, что приболела и осталась дома. А она не пришла еще с работы?

— Нет, вот должна была 2 часа назад, все жду. Ладно, сейчас позвоню ее напарнице, Оксане. Может пошли куда-то по магазинам, хорошего вечера.

— Да, пусть обязательно позвонит, как придет домой!



Звоню Оксане. Та говорит, что Насти не было сегодня на работе. Как!? Но она же утром поехала на работу? — Нет, со мной ее не было, я подумала, что она заболела, но никого не предупредила почему-то.

Я стал нервничать. Что случилось, куда она пошла?? От злости начал раскидывать все вещи по дому.