Героический поступок пилота Андрея Зеленко

07.12.2016 | 10:20

21 июня 2000 года заместитель командира военно-транспортной авиационной эскадрильи Оренбургского полка подполковник Андрей Зеленко, находясь за штурвалом Ил-76, выполнял рейс «Махачкала - Астрахань - Новосибирск». На борту самолета находились более двухсот дагестанских призывников.

На высоте 150 метров из строя вышли топливные насосы первого и второго двигателей. Затем отказы на приборной доске посыпались один за другим. Из-за подачи топлива только из баков одного крыла возник крен самолета, который со временем усиливался. В этих условиях командир экипажа сумел раз вернуть самолет к ближайшему аэродрому и около 30 минут вел почти неуправляемую машину.

Когда в иллюминаторах бортовой техник вместо неба увидел вылетающие из под крыла клубы дыма, Зеленко отправил второй экипаж к новобранцам готовить эвакуацию. Перегорел вал трансмиссии закрылков, поэтому посадочная скорость была около 400 км/ч, вместо обычных 250. Шасси были выпущены аварийно. Командир экипажа приказал двум штурманам нижней кабины покинуть свои места. Этим он спас им жизнь.

Уже вдогонку им полетели битые стекла и остатки самой кабины. Андрей Зеленко ювелирно посадил горящую машину на самое начало полосы, чтобы иметь больше времени для торможения на земле. Командир резервного экипажа принял меры для предотвращения паники среды призывников и разъяснения им порядка эвакуации из самолета, распределил силы, и еще до посадки были открыты аварийные выходы из самолета.

Сразу после остановки экипаж произвел эвакуацию всех пассажиров. Андрей Зеленко успел лично осмотреть самолет и убедиться, что в нем никого не осталось. Сам он покинул самолет последним, и только успел отбежать на безопасное расстояние, как огромный лайнер с несколькими тоннами горючего на борту взорвался.

Благодаря героизму и мастерству командира экипажа все 232 человека на борту самолета остались живы. 19 августа 2000 года Андрею Зеленко присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».