Вы видели как плачут старики?

07.12.2016 | 13:43

Вы видели - как плачут старики? Беззвучно, без надрыва и истерик... Слеза сползёт в бороздочках щеки, А в выцветших глазах - желанье ВЕРИТЬ,

Что нам с тобой их интересна жизнь, И где болит, и что приснилось ночью...? И слышишь ты, как сердце их дрожит, И как оно тепла простого хочет...

Вы видели, как ждут они звонка, Обычного звонка по телефону? Как сухонькие пальчики дрожат, Не замечая кнопочек знакомых...

Какое счастье слышать наконец Их тихий голос - добрый и земной... Какое счастье знать, что где-то есть Твой самый-самый человек родной.

Пусть никогда не плачут старики! Пусть голос их звучит по телефону. Мы дети, пока есть кому звонить... Пока мы любим их, пока мы помним.