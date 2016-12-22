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Вспоминаем трагедию 9 апреля 1989 года

07.12.2016  |  20:31

Вспоминаем трагедию 9 апреля 1989 года

Трагедия 9 апреля — спецоперация по разгону оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси, осуществленная в ночь на 9 апреля 1989 года силами внутренних войск и Советской Армии, повлёкшая человеческие жертвы.

С трагических событий 9 апреля начался процесс консолидации грузинского общества вокруг идей национальной независимости, восстановления грузинской государственности. Уже на следующий день после разгона митинга в знак протеста против разгона город Тбилиси и остальная Грузия начали забастовку, был объявлен национальный 40-дневный траур. Жители города начали в массовом количестве возлагать цветы на место гибели демонстрантов. В Грузии было объявлено чрезвычайное положение, но демонстрации протеста продолжались. В память о трагических событиях 9 апреля 1989 года в Тбилиси отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. 9 апреля 1991 года Грузия объявило независимость от СССР.

Валерия Верхорубова

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