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Мама - главный человек в жизни

08.12.2016  |  13:06

Мама - главный человек в жизни

Мальчишка горский,я несносным Слыл неслухом в кругу семьи И отвергал с упрямством взрослым Все наставления твои. Но годы шли, и, к ним причастный, Я не робел перед судьбой, Зато теперь робею часто, Как маленький, перед тобой. Вот мы одни сегодня в доме, Я боли в сердце не таю И на твои клоню ладони Седую голову свою. Мне горько, мама, грустно, мама, Я - пленник глупой суеты, И моего так в жизни мало Вниманья чувствовала ты. Кружусь на шумной карусели, Куда-то мчусь, но вдруг опять Сожмется сердце: "Неужели Я начал маму забывать?" А ты, с любовью, не с упреком, Взглянув тревожно на меня, Вздохнешь, как будто ненароком, Слезинку тайно оброня. Звезда, сверкнув на небосклоне, Летит в конечный свой полет. Тебе твой мальчик на ладони Седую голову кладет.

© Расул Гамзатов

Валерия Верхорубова

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