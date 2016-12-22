Мама - главный человек в жизни

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Архив аналитики
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Мама - главный человек в жизни08.12.2016 | 13:06
Мальчишка горский,я несносным Слыл неслухом в кругу семьи И отвергал с упрямством взрослым Все наставления твои. Но годы шли, и, к ним причастный, Я не робел перед судьбой, Зато теперь робею часто, Как маленький, перед тобой. Вот мы одни сегодня в доме, Я боли в сердце не таю И на твои клоню ладони Седую голову свою. Мне горько, мама, грустно, мама, Я - пленник глупой суеты, И моего так в жизни мало Вниманья чувствовала ты. Кружусь на шумной карусели, Куда-то мчусь, но вдруг опять Сожмется сердце: "Неужели Я начал маму забывать?" А ты, с любовью, не с упреком, Взглянув тревожно на меня, Вздохнешь, как будто ненароком, Слезинку тайно оброня. Звезда, сверкнув на небосклоне, Летит в конечный свой полет. Тебе твой мальчик на ладони Седую голову кладет.
© Расул Гамзатов
Валерия Верхорубова
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