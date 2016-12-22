Нет плохой национальности, есть плохие люди

09.12.2016 | 11:03

Вот что написал один из пользователей популярной соцсети на своей страничке:

"Всем привет. Хочу сказать одно. Никогда не позволю себе назвать человека с кавказской внешностью (простите) чуркой или хачом. Ведь это просто тупо. Никогда не слышал, чтобы люди, которые гостят в России, называли как-то русских. Может, кто-то так и называет кавказцев из-за того, что не любит. Но, господи, это же в край как глупо. Ведь Россия - многонациональная страна. Не будешь любить соседей - тебя самого никто не полюбит. Я так считаю, что нет плохой национальности, есть плохие люди. Не стоит по одному человеку судить нации. У меня все. Крик души!"

Валерия Верхорубова