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Аналитика
Нет плохой национальности, есть плохие люди09.12.2016 | 11:03
Вот что написал один из пользователей популярной соцсети на своей страничке:
"Всем привет. Хочу сказать одно. Никогда не позволю себе назвать человека с кавказской внешностью (простите) чуркой или хачом. Ведь это просто тупо. Никогда не слышал, чтобы люди, которые гостят в России, называли как-то русских. Может, кто-то так и называет кавказцев из-за того, что не любит. Но, господи, это же в край как глупо. Ведь Россия - многонациональная страна. Не будешь любить соседей - тебя самого никто не полюбит. Я так считаю, что нет плохой национальности, есть плохие люди. Не стоит по одному человеку судить нации. У меня все. Крик души!"
Валерия Верхорубова
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