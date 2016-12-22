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Архив аналитики
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Красота - это...09.12.2016 | 17:38
Красота - это не длинные волосы, худые ноги, загорелая кожа или идеальные зубы. Красота - это лицо, которое плакало и теперь улыбается, красота - это шрам на коленке, который остался у тебя от падения в детстве, красота в кругах под глазами, когда любовь не дает тебе спать, красота - это выражение лица, когда звенит будильник, это потекший макияж, который у тебя после душа, это смех, когда ты шутишь, и ты единственная, кто поняла эту шутку, красота - это твой взгляд, когда ты видишь его, когда ты плачешь над своими страхами, красота - это морщины, которые приходят со временем.
Красота - это то, как мы ощущаем себя внутри, и как это проявляется снаружи. Красота - это отметки жизни, все удары и заботы жизни. Красота - это разрешение себе жить.
Эмма Уотсон.
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