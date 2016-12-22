Здравствуй, папа, родной... как ты там?

11.12.2016 | 20:17

Здравствуй, папа, родной... как ты там?..

Самый любящий в мире мужчина.. Знаешь, если года посчитать, У тебя сейчас были б морщины...

Я бы их целовала шутя Или ныла в рукав, когда плохо.

Ты шепнул бы, что годы летят, Только я всё такая ж дурёха...

Ты мне сниться совсем перестал. Не приходишь - скажи мне, так надо?

С ливнем весточку дай - как ты там?.. -

Я ей буду отчаянно рада.

Я тебе расскажу, как живу, Что пишу, с кем не жду больше встречу... И что еле держусь на плаву, Всё надеясь, что `время залечит`.

А оно мерно тикает в такт,

Долго шьёт оно швы - не для слабых.

Знаешь, если года посчитать... Седина тебе очень пошла бы...

Валерия Верхорубова