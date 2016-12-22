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Аналитика
Здравствуй, папа, родной... как ты там?11.12.2016 | 20:17
Здравствуй, папа, родной... как ты там?..
Самый любящий в мире мужчина.. Знаешь, если года посчитать, У тебя сейчас были б морщины...
Я бы их целовала шутя Или ныла в рукав, когда плохо.
Ты шепнул бы, что годы летят, Только я всё такая ж дурёха...
Ты мне сниться совсем перестал. Не приходишь - скажи мне, так надо?
С ливнем весточку дай - как ты там?.. -
Я ей буду отчаянно рада.
Я тебе расскажу, как живу, Что пишу, с кем не жду больше встречу... И что еле держусь на плаву, Всё надеясь, что `время залечит`.
А оно мерно тикает в такт,
Долго шьёт оно швы - не для слабых.
Знаешь, если года посчитать... Седина тебе очень пошла бы...
Валерия Верхорубова
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