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Уникальная республика Кавказа - Осетия

13.12.2016  |  13:06

Уникальная республика Кавказа - Осетия

Один путешественник, отправившись на велосипеде на Кавказ знакомиться с народами, его заселяющими, наконец, въехал в Осетию, которая представляла особый интерес в его путешествии. Ведь, хотя Осетия является единственной христианской республикой Северного Кавказа, всё равно это Кавказ.

С той же лезгинкой, черкеской и буркой, хотя и имеющих свои характерные особенности, не уловимые взгляду непосвящённого. Эта республика - уникальный объект изучения культуры Кавказа без ислама.

Ведь история не терпит сослагательного "бы".

А тут есть возможность узнать, как выглядит православный Кавказ без всяких "если".

И, сравнив его с мусульманским, можно откинуть саму религиозную составляющую и заглянуть в Кавказ до его видоизменения религией. А то и вовсе понять степень влияния религии на формирование этноса...

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