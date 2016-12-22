Уникальная республика Кавказа - Осетия

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Уникальная республика Кавказа - Осетия13.12.2016 | 13:06
Один путешественник, отправившись на велосипеде на Кавказ знакомиться с народами, его заселяющими, наконец, въехал в Осетию, которая представляла особый интерес в его путешествии. Ведь, хотя Осетия является единственной христианской республикой Северного Кавказа, всё равно это Кавказ.
С той же лезгинкой, черкеской и буркой, хотя и имеющих свои характерные особенности, не уловимые взгляду непосвящённого. Эта республика - уникальный объект изучения культуры Кавказа без ислама.
Ведь история не терпит сослагательного "бы".
А тут есть возможность узнать, как выглядит православный Кавказ без всяких "если".
И, сравнив его с мусульманским, можно откинуть саму религиозную составляющую и заглянуть в Кавказ до его видоизменения религией. А то и вовсе понять степень влияния религии на формирование этноса...
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